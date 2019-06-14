Сбербанк аккредитовал ЖК AEROCITY компании «Лидер Групп»

Ключевой партнёр компании «Лидер Групп» Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса AEROCITY. Банк предлагает ипотеку в ЖК с первоначальным взносом 15 процентов и субсидированной ставкой от 8,2 процента. Максимальный срок кредита — 30 лет. Кроме того, действует программа «Ипотека в рассрочку» Кстати говоря, Сбербанк является давним и надежным партнером «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в двадцати жилых комплексах застройщика.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла. В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий. Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов. Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

* Реклама.