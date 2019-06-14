Космонавт Сергей Рязанский: «Самый большой праздник на станции – когда грузовик привозит овощи и фрукты»

Сергей Рязанский - российский космонавт-испытатель и первый в мире ученый-командир космического корабля. Сергей дважды летал на МКС, пробыл в космосе больше 300 суток, из них 27 часов – в открытом. Недавно Рязанский презентовал в Петербурге свою вторую книгу «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике».«Комсомолка» встретилась с автором и узнала, как отмечают праздники на МКС и можно ли почесать нос в скафандре.

«ОБИДНО БЫТЬ ОДИНОКИМИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

- Сергей, как возникла идея написать книгу о космосе доступным языком?

- Писать книги нелегко. Первая моя книга «Удивительная земля» вышла в 2018 году, и она представляла собой альбом с фотографиями и интересными историями о нашей планете. Когда я летал первый раз, космонавтам было нежелательно иметь социальные сети, а ко второму полету нас обязали их вести. Поначалу я отвечал на все вопросы подписчиков, но со временем их стало много, они начали повторяться. В книгу вошли самые интересные. Я очень люблю космос, науку, поэтому мне хотелось делиться этим с другими людьми. Я много общаюсь с детьми, возглавляю российское движение школьников, поэтому считаю важным объяснить простым языком о том, зачем мы летаем в космос, почему Земля круглая, как подстричься в космосе и моют ли космонавты тюбики после еды. Вообще, практически все задают бытовые вопросы: что делать, если чешется нос в скафандре, существуют ли инопланетяне, как космонавты кушают и принимают душ, и как стать космонавтом.

- Как можно почесать нос в скафандре?

- В скафандре есть специальное приспособление для выравнивания давления, вальсальва. С ее помощью можно и почесать нос.

- А инопланетяне существуют?

- Я искренне верю, что где-то что-то есть. Как ученый, я доверяю фактам, но пока у нас их нет. Наша атмосфера скрывает очень много звезд, которых не видно с Земли. В космосе огромное количество неизвестных планет и миров, обидно быть одинокими во вселенной.

Рязанский больше 300 дней пробыл в космосе и написал об этом две книги.

ЕДЫ ИЗ ТЮБИКОВ БОЛЬШЕ НЕТ, ЗАТО ЕСТЬ ЗВОНКИ РОДНЫМ

- Правда ли, что из космоса можно позвонить на любой телефон?

- Правда! Главное, чтобы в доступности были спутники. Тогда без проблем через компьютерное обеспечение можно позвонить родителям, узнать об их здоровье.

- Как общаются между собой космонавты на МКС?

- Мы разговариваем на смеси русского и английского языков. Это звучит со стороны странно, но мы все друг друга понимаем.

- Расскажите про космическую еду.

- Мы больше не едим из тюбиков, у нас современная космическая еда: это готовые консервы, которые подогреваем в специальной печке. Очень много сублимированной еды: каши, супы, салаты, творог. Все это вкусно и питательно. К сожалению, за полгода рацион приедается, хочется домашнего, свежего. Самый большой праздник на станции — когда грузовик привозит овощи и фрукты. Но это случается редко, раз или два в полгода.

- Как космонавты отмечают праздники в космосе?

- На День рождения и Новый Год дарим подарки. Правда, елка у нас висит на потолке. Самое необычное, что мне дарили — это японские веера. Я сначала не понял, зачем они мне, но потом в невесомости мы устраивали с ними гонки, было весело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про яркие цели и бизнес на Вселенной

- Раньше каждый школьник мечтал стать космонавтом, а сейчас?

- Изменилось время, появилось новое поколение. У них другие амбициозные задачи, они хотят гарантированной истории успеха. В космосе такого нет. Сначала ты 10-12 лет готовишься к полету на Земле, и нет никакой гарантии, что в итоге он состоится. Не всякий на это готов. Я считаю, что перед собой надо ставить те цели, к которым хочется быть причастным. Нужно быть причастным к чему-то великому, к чему-то интересному, чем можно гордиться. Поэтому надо говорить: «Мы летим на Марс! Наша цель — Марс!» Если цель будет яркой, то у молодежи загорятся глаза.

- Существуют ли сейчас глобальные космические проекты?

- Сейчас активно развивается коммерческая космонавтика. Как только у частных компаний появятся свои корабли, они начнут развивать космический туризм. Я думаю, это станет реальностью уже через 10–15 лет, и цены будут подъемные. Одно условие: безопасность должна быть на уровне.

Подготовила Алина КИЗЬЯКОВА