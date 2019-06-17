2019-06-17T13:00:09+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр Suzuki

Шоурум находится на Коломяжском проспекте, а сервисная зона способна вместить свыше 100 автомобилей
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Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус». Фото из личного архива.Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус». Фото из личного архива.
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Один из крупнейших дилерских холдингов Северо-Запада России, компания «Аларм-Моторс», 13 июня открыла новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге на Коломяжском проспекте, 18. На мероприятии присутствовали: генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта, руководитель департамента продаж и маркетинга ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» Ирина Зеленцова, генеральный директор ГК «Аларм Моторс» Роман Слуцкий и директор ООО «Аларм-Моторс Лахта» Роман Пастушный.

- Открытие нового дилерского центра – серьезный шаг для компании Suzuki, - отметил генеральный директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта. - Это значит, что наши автомобили востребованы, а бизнес высоко оценивает продукты Suzuki. Руководство «Аларм-Моторс» ставит перед собой самые высокие задачи. Помимо реализации автомобилей, коллеги предоставляют услуги кредитования, страхования, выкупа автомобилей и, конечно, услуги сервиса. Мы рады усилить наше присутствие в Северо-Западном регионе в партнерстве с «Аларм-Моторс». Желаю коллегам удачи в достижении всех поставленных целей и верю в наш общий успех.

Новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге.

Новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге.

В шоуруме нового дилерского центра «Аларм-Моторс» (общая площадь - 5 173 кв.м) смогут одновременно разместиться три автомобиля Suzuki. До приезда в Россию All-NewJimny гости смогут познакомиться, а также провести тест-драйв моделей Vitara и SX4.

Сервисная зона способна вместить свыше 100 автомобилей. ДЦ «Аларм-Моторс» обладает всем необходимым оборудованием для оказания полного цикла услуг по техническому обслуживанию автомобилей Suzuki: линия ГТО, включающая газоанализатор и эндоскоп, два стенда сход-развала, стенд проверки тормозной системы, 24 подъемника, пять из которых грузоподъемностью свыше пяти тонн, стенд проверки дизельной аппаратуры, оборудование для агрегатного ремонта. В новом дилерском центре также доступны услуги детейлинга – восстановление и защита интерьера и экстерьера автомобиля.

Гости мероприятия получили фирменные аксессуары Suzuki, бонусы на техническое обслуживание и покупку автомобилей и поучаствовали в беспроигрышной лотерее. Всем владельцам Suzuki компания «Аларм-Моторс» подарит скидку 50% на первое ТО.

СПРАВКА

Объемы продаж в этом году возросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, что позволяет делать благоприятные прогнозы. Всего в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом. Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения осенью нынешнего года.

Адрес дилерского центра «Аларм-Моторс»: Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 18.

Елена Балоболова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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