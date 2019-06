Новые рекордные показатели и многочисленные победы Пятого канала

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

В отличие от многих федеральных каналов, активность которых заметно сокращается в летний период, Пятый канал весь июнь традиционно занимается организацией, подготовкой к трансляции и трансляцией самого популярного праздника среди выпускников школ – «Алые паруса».

Очередной телевизионный сезон Пятый канал завершает укреплением своих позиций и положительной динамикой. В аудитории «Все 18+» доля канала составила 6,7%, что на 6% выше показателей прошлого телесезона и является историческим рекордом!

В прошедшем телевизионном сезоне зафиксированы исторические рекорды по среднемесячной доле Пятого канала. В ноябре 2018 в аудитории «Все 25-59» - 6,7%, в феврале 2019 сразу в двух аудиториях «Все 4+» - 6,8% и «Все 18+» - 7,1%.

Самый высокий показатель по среднесуточной доле в аудитории «Все 25-59» в сезоне был зафиксирован в ноябре 2018 - 8,7%.

- Мы всегда следим за тенденциями в нашей сфере, - рассказал генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов. - Коллектив Пятого – молодой, профессиональный и амбициозный. Они придумывают, создают что-то новое и интересное. И им хочется поделиться этим, узнать реакцию аудитории, зрителей, коллег по цеху. Поэтому они участвуют в престижных российских и международных конкурсах. В этом году Пятый канал получил невероятное количество самых разных наград. Каждая такая победа – это признание нашего профессионализма, опыта, знаний. Это очень важно для самоощущения команды. Это и помогает сплотить коллектив, и выводит на арену новых лидеров. Мотивирует сотрудников работать лучше. Ну, и, конечно, создает благоприятный информационный фон. Такого количества наград у канала, как в этом году, не было ни разу за всю его историю! И большинство из них – это топовые международные конкурсы, которые известны во всем мире».

Снова лидер по длительности просмотра!

Уже третий год подряд Пятый канал сохраняет за собой абсолютное лидерство среди национальных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в аудитории «Все 25-59».

По данным Mediascope на май 2019 года (по итогам сезона 2018-2019), все россияне в возрасте от 25 до 59 лет стали смотреть Пятый канал еще дольше, чем раньше. Теперь этот показатель составляет 87 минут в день!

Города выбирают Пятый

Пятый канал присутствует в эфире всех 85 субъектов России. С особым интересом смотрят Пятый на Дальнем Востоке. С начала телевизионного сезона Хабаровск не просто удерживал лидерство по телесмотрению, но и нарастил обороты на три пункта. Если в прошлом сезоне за сутки в целом доля у жителей Хабаровска составляла 7,7%, то на конец мая 2019 года она достигла 10,6%. Следующую позицию рейтинга телесмотрения - 8,8% разделили между собой Санкт-Петербург и Тюмень. Доля Новосибирска - 8,6%, а это плюс пункт к цифре прошлого сезона. На четвертом месте Пермь с долей в 8,2%.

Сериалы на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента: «Стражи Отчизны» (16+), «Великолепная Пятёрка» (16+), «Крепкие орешки», а также «Барс» (16+) – адаптация популярного зарубежного сериала «Касл» (16+).

В декабре вышел в эфир долгожданный сериал «Свои», который уже второй сезон демонстрирует великолепные результаты. 22 января, вечерний показ детектива «Свои» с долей 14,2% принёс Пятому каналу первое место в аудитории «Женщины 25-49» в московском телеэфире. По стране в целом Пятый занял первое место по телесмотрению в женской аудитории «25-54» с долей 12,7%.

Успешная премьера сериала «Стражи Отчизны» принесла 7,1% среди россиян «18+». В аудитории «Мужчины 45-59» показатели составили 10,1%. А у мужчин старше 18 лет доля - 7,9%. Это третья среди федеральных каналов.

Кроме того, «Стражи Отчизны» получили высокую оценку жюри ХXI Московского Международного фестиваля детективных фильмов и фильмов/телепрограмм правоохранительной и антитеррористической тематики «DetectiveFEST». Сериал признан победителем в жанровой номинации «Телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики».

Награды Пятого

Этот телевизионный сезон стал для Пятого канала рекордным по количеству полученных наград. Это подтверждает эффективность работы команды компании, ее успешности. Признание уникальных проектов и сериалов, которые выходили в эфире Пятого, членами жюри и экспертами различных отраслей свидетельствует о разностороннем развитии и стремлении создавать инновационные продукты. Специалисты промоушена и дизайна, сектора медиа-маркетинга, телеиндустрии и интегрированных коммуникаций, представители общественности и благотворительных фондов неоднократно отмечали высокое качество проектов, их эстетику и социальную значимость.Осенью 2018 года Пятый получил сразу две легендарные бронзовые статуэтки ТЭФИ. Жюри отметило благотворительный проект Пятого канала «День ангела», который победил в номинации «Утренняя программа». Вторая награда - специальный почетный приз Академии Российского телевидения за вклад в телевизионное искусство, приуроченный к празднованию 80-летия легендарного Ленинградского телевидения.

Также был высоко оценен не только телезрителями Пятого канала, но и коллегами-телевизионщиками первый сезон «Своих». В номинации «Телевизионный сериал» «Свои» вошли в число финалистов профессионального телевизионного конкурса ТЭФИ-2018.

Еще одну награду сериал «Свои» получил в международном конкурсе в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asiа 2018 в номинации Best use of digital. Эту премию считают телевизионным «Оскаром».

Еще одной наградой для сериала «Свои» стала победа в «Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2018» в корпоративной номинации «Лучшая маркетинговая кампания».

Пресс-служба Пятого канала была признана лучшей в России и в странах ближнего зарубежья и получила первое место международного конкурса «Пресс-служба года-2018».

На VII ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» сразу два проекта Пятого канала вышли в финал. Проект «Юбилей Пятого канала. 80 лет Легендарного телевидения» был удостоен диплома победителя финала в номинации «Юбилей компании». Шоу «Алые паруса 2018» стало лучшим и получило золото в двух номинациях: «Лучшая PR-кампания события», «Лучшая режиссура и постановка мероприятия».

Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила специальный приз жюри «За реализацию мечты продюсера» создателям сериала «След» - Александру Левину, Юрию Каменецкому и Эжену Щедрину.Конкурс «Медиабренд» принес Пятому каналу рекордное количество наград – сразу 16!