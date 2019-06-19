Каждой семье – по своему доктору

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с главврачом «Амеда Клиник» Инной Клубковой 00:00 00:00

Зачатки семейной медицины в России появились еще до революции. Фактически первыми врачами общей практики были земские доктора, которые делали практически все: принимали роды, помогали при переломах, лечили простуды, ревматизм – все болезни. Впрочем, в те времена больше и некому было помочь.

С ростом и развитием медицины возникла потребность в узкой специализации, и на время про врачей общей практики «забыли». Не последнюю роль в этом сыграла советская власть.

- Считается, что функцию «диспетчера» на участкового терапевта возложили в 30 годах прошлого века. Человек приходил к терапевту на прием и, если его беспокоило сердце, пациента направляли к кардиологу, если желудок - к гастроэнтерологу, если что-то еще - к невропатологу, аллергологу, хирургу, эндокринологу и так далее, - рассказывает врач общей практики, педиатр, неонатолог, кардиолог и главный врач «Амеда Клиник» Инна Клубкова. – А полученные результаты никто не систематизировал. Пропал углубленный терапевтический подход к пациенту.

Пока советское здравоохранение шло своим путем, на Западе семейная медицина быстро развивалась. В странах Европы, Англии, США и Канаде эта система получила широкое распространение и сейчас является основой национального здравоохранения. В России такой подход начал возрождаться относительно недавно. И Петербург сыграл в этом важную роль. Именно здесь в начале нынешнего века стали готовить врачей общей практики – были созданы кафедры в Санкт-Петербургской академии последипломного образования, а сегодня семейных врачей выпускает Педиатрический университет и Военно-медицинская академия.

Под контролем – вся семья

Чем отличается врач общей практики от обычного терапевта или педиатра?

- Он смотрит не на отдельные патологии пациента, а на весь организм в целом. В постановке диагноза учитывается образ жизни, наследственность и генетика. Только врач, наблюдающий пациента, а часто и всех членов его семьи на протяжении ряда лет, имеет наиболее полную картину о состоянии здоровья, наследственных предрасположенностях, склонностях к тем или иным заболеваниям, - объясняет Инна Клубкова. - Такой подход позволяет максимально быстро и точно поставить диагноз, назначить наиболее эффективное лечение, а в ряде случаев, благодаря современным профилактическим мероприятиям, и вовсе избежать заболеваний.

Другое дело, что попасть к действительно хорошему «семейному врачу» сегодня непросто. Даже если вы годами ходите в поликлинику к одному и тому же терапевту.

- В поликлиниках работают хорошие врачи, но за 12 минут приема им сложно выслушать пациента, выяснить его анамнез и найти причину недуга. А ведь 70% диагноза - это анамнез. Поэтому в нашей клинике прием длится не менее часа, а иногда и дольше, - добавляет доктор.

ЖЕНЩИНА В КАБИНЕТЕ (ОЛЕГ ЗОЛОТО)

Семейный доктор должен находить общий язык и с детьми, и с их родителями.

Лечение «в одних руках»

Семейные врачи не спешат выписывать направление к узкому специалисту, а пытаются лечить больные уши и неполадки в работе сердца, вести беременность самостоятельно. И поверьте, знаний у них хватает. Врачи общей практики учатся два года и за это время проходят самые важные специализации – кардиологию, хирургию, неврологию, гинекологию, офтальмологию… Самые основные специальности, и в том числе – инфекции. А потом каждые пять лет врач общей практики подтверждает свой сертификат. И только если доктор понимает, что проблема действительно серьезная и справиться с ней он не может, он отправляет пациента к узкому специалисту. Например, если нужна операция или назначение специфических препаратов.

- Есть еще один очень важный момент: единовременно без вреда для здоровья человек одновременно может принимать 4-6 препаратов, не больше. А теперь представьте, что свои назначения сделали сразу несколько узких специалистов. Врач общей практики как раз систематизирует все эти многочисленные рекомендации, исключает дублирование и «противоречия», - говорит Инна Клубкова.

Стоит знать: большинство патологий можно спрогнозировать, и семейный врач сможет в этом помочь. Ну а если понадобится высокотехнологичная помощь, то в нашей стране ее уровень очень высокий. Но, согласитесь, до этого лучше не доводить, правда?

НА ЗАМЕТКУ

Медицинский центр «Амеда Клиник»: Санкт-Петербург, улица Савушкина, 121, к. 1.

Телефон: 8 (812) 502-07-03, 336-63-75.

Что лечит семейный врач и чем он отличается от терапевта или педиатра? Где готовят врачей общей практики? Может ли семейный врач заменить узких специалистов? Как правильно проходить ежегодные профилактические осмотры? Почему семейные врачи работают с психологами? Зачем обсуждать с семейным врачом свой отпуск и личную жизнь? Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Слушайте на сайте www.spb.kp.ru/radio, а также в приложениях «Радио КП» для iOS и Android.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Чем семейный врач отличается от терапевта или педиатра?.Может ли семейный врач заменить узких специалистов? Как правильно проходить ежегодные профилактические осмотры? Почему семейные врачи работают вместе с психологами? Зачем обсуждать с семейным врачом свой отпуск и личную жизнь? Говорим с главным врачом Амеда Клиник , экспертом проекта Клиника года-2019 Инной Клубковой в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге .

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