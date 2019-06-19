2019-06-19T17:22:08+03:00
Происшествия

«Убили нашего ангелочка»: Подруга семьи Соколовых рассказала, как жили Максим и Ирина до трагедии

Мать погибшей так и не смогла приехать с ней попрощаться - после случившегося пенсионерка очень плохо себя чувствует
Анна СВЕТЛАКОВА
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В Петербурге простились с женой экс-вратаря СКА Максима СоколоваВ Петербурге простились с женой экс-вратаря СКА Максима СоколоваФото: Иван МАСЛОВ
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В Санкт-Петербурге попрощались с убитой экс-супругой бывшего вратаря СКА Максима Соколова Ириной. Траурная церемония прошла в часовне на Волковском кладбище. К часовне мы шли с подругой матери Ирины. Сама женщина не смогла появиться на похоронах.

- Вы что, она сейчас в таком состоянии, что если увидит Ирину, то ее можно будет сразу класть рядом, - вздохнула подруга матери убитой. – Она попросила меня возложить цветы. Я ведь знаю их семью очень давно. Папа у Ирки был профессор, лечил детскую эпилепсию. Похоронен на этом же кладбище. А мама у нее – пианистка, но всю свою жизнь она посвятила детям.

Младший сын Соколовых на похоронах не проронил ни слезинки Фото: Иван МАСЛОВ

Младший сын Соколовых на похоронах не проронил ни слезинкиФото: Иван МАСЛОВ

У Ирины остались из близких лишь мать и ее старший брат.

- Брат Иры в детстве мог похулиганить, - сдерживает слезы подруга семьи. – А Ира… Ира - она наш ангелочек. Я ведь ее с детства знаю. Как страшно это все. Мы даже предположить не можем, что произошло. Она была очень светлым человеком. Да и ее бывшего мужа Максима я знаю очень хорошо. Никто не понимает, что там могло случиться в их доме.

- Свекровь сейчас говорит, что Ирина сама виновата…

- Ну у них не сложилось, видимо, общение. Но она не права. Ирина не такая… Ирочка копия отца. Добрая, всегда помогала людям.

Проститься с Ириной пришли ее одноклассницы Фото: Иван МАСЛОВ

Проститься с Ириной пришли ее одноклассницыФото: Иван МАСЛОВ

Напомним, что на похоронах был и младший сын Ирины, который проходит подозреваемым в деле об убийстве матери. Парень заявил, что его вина - это тайна следствия.

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Хоккеист Максим Соколов с младшим сыном пришел попрощаться с убитой женой.Иван МАСЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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