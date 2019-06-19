Младший сын экс-голкипера СКА Максима Соколова не смог ответить на вопрос, виновен ли он в убийстве матери

В Санкт-Петербурге попрощались с убитой экс-супругой бывшего вратаря СКА Максима Соколова. Траурная церемония прошла в часовне на Волковском кладбище. Проститься с Ириной Соколовой пришли десятки ее друзей, близких и родственников. Среди них был и ее младший 15-летний сын Антон (имя изменено - прим.ред), подозреваемые по делу об убийстве матери. Старший 18-летний сын не смог присутствовать на прощании с мамой. Сейчас он находится в больнице, его состояние продолжает оставаться тяжелым. У парня ранения рук, груди и шеи.

Встречал пришедших на отпевание с Ириной Соколовой ее экс-супруг Максим. Его сын Антон в этот момент стоял в сторонке в кустах со своим другом.

Ирина была с двумя сыновьями в доме, когда ее убили

- Да вон там Антон, - показывал на сына своим близким Максим Соколов. Парень зашел в часовню только после того, как его позвал отец. Антон в отличие от остальных гостей не выглядел убитым горем. Он обсуждал со своим другом вещи, не связанные со своей матерью. Перед входом в часовню сын погибшей даже улыбнулся.

На прощальной церемонии Антон держался отстранено. Сын Ирины Соколовой не крестился, когда это делали остальные, и не плакал. Максим Соколов же не сдерживал эмоций и постоянно утирал слезы. Титулованный спортсмен разрыдался, когда подошел попрощаться со своей женой. С Ириной экс-голкипер СКА прожил больше 20 лет.

Сам Антон покинул церемонию до ее окончания. Поцеловав икону, которую вложили в руки Ирины, школьник ушел из часовни со своим другом.

Антон покинул церемонию до ее окончанияФото: Иван МАСЛОВ

- Антон, как вы? - спросили у сына погибшей.

- Я не комментирую, - спокойно ответил парень.

- Вы можете рассказать, что случилось?

- Нет, - сухо отрезал парень.

- Вы считаете себя виновным в убийстве или вы отрицаете свою вину.

- Это тайна следствия, я ничего не комментирую.

Максим Соколов не смог сдержать слез. Его журналисты не беспокоилиФото: Иван МАСЛОВ

К слову, у самого Антона на лице видны порезы. Как он их получил, неизвестно.

Сам Максим Соколов в это время оставался в часовне. Мужчину успокаивали его друзья. Ему вопросов никто не задавал.

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