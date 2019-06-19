Возвращение грифонов: Банковский мост в Санкт-Петербурге торжественно открыли после реставрации

Знаменитые в Петербурге мифические существа – грифоны – снова охраняют Банковский мост. Любимую горожанами и туристами пешеходную переправу через канал Грибоедова торжественно открыли после реставрации. Длилась она почти три года. И это был первый капитальный ремонт моста почти за два века его существования – построен он был в 1826 году.

Если очень хорошо попросить грифона, то он даже может исполнить ваше желание!Фото: Артем КИЛЬКИН

Крылатым львам, одному из символов Петербурга, вернули исторический облик. Теперь скульптуры черные, а не зеленоватого оттенка. А крылья грифонов еще больше засияли золотом. Реставрация фигур была отдельной историей. Чего стоило только снять их с моста: вес каждой переваливает за тонну. Все конструкции моста – цепи, подвесы, ограждения, чугунные рамы, пьедесталы для грифонов – укрепили карбоном, загрунтовали и заново покрасили. Кстати, самой переправе тоже вернули и первоначальный цвет – свинцовый.

С Банковским мостом в Северной столице связана легенда.Фото: Артем КИЛЬКИН

На торжественное открытие Банковского моста 19 июня пришли рабочие и реставраторы, которые ремонтировали переправу. Любовались обновленным мостом и студенты Петербургского экономического университета, который долгие годы соседствует с мостом. Не проходили мимо и простые петербуржцы и туристы. Церемония, конечно, привлекла их внимание. Перед мостом перерезали красную ленту, со скульптур грифонов сняли укрывающую их ткань, а на мост вышли актеры в костюмах царских времен. На торжественном мероприятии побывал и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В церемонии открытия Банковского моста приняли участие студенты Петербургского экономического университета.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Для нас открытие Банковского моста действительно большой праздник, мы восстанавливаем наш исторический центр. И я надеюсь, что студенты будут оберегать грифонов. Они нуждаются в охране и в том, чтобы к ним относились с уважением, – отметил Александр Беглов.

Грифоны вновь вернулись на канал Грибоедова.Фото: Артем КИЛЬКИН

После торжественной церемонии на мост поспешили горожане и туристы, чтобы сделать фотографию на память.

Церемония открытия прошла в жаркий солнечный день.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

В Петербурге существует легенда, связанная с банковским мостом. Считается, что здесь можно загадать желания, связанные с финансовым благополучием и личной жизнью, и они обязательно исполнятся. Главное попросить об этом грифонов.