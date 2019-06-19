Умирающий экс-игрок «Зенита» в последний раз поздравил маленькую дочку с днем рождения

Поздравление для юной дочки от умирающего экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена до слез растрогало пользователей соцсетей. Смертельно больной футболист, который уже больше года прикован к больничной койке, попросил украсить свою палату шариками и флажками, чтобы отметить седьмой день рождения маленькой Изабеллы.

- Лучший на свете папа. Замечательный сюрприз для нашей малышки. Спасибо, что делаешь ее счастливой, - написала на своей странице в «Инстаграме» русская жена Фернандо Риксена Вероника.

Супруга футболиста также сняла видео, на котором видно, как их дочка радуется сюрпризу и после обнимает папу. Такие кадры не могли оставить людей бесстрастными.

veronikaricksen Умирающий экс-игрок "Зенита" украсил больничную палату шариками ради дня рождения дочери

- Как трогательно! С днем рождения малышку, - пишут пользователи «Инстаграма» в комментариях.

Но самое страшное, что этот праздник может оказаться для Фернандо Риксена последним. Десять дней назад он пригласил всех друзей на вечеринку, которая должна стать прощальной. По словам бывшего игрока «Зенита», он больше не может бороться с болезнью. Это может означать, что футболист решил добровольно уйти из жизни путем эвтаназии. Сейчас он почти парализован и не может говорить.

Самый близкий для Фернандо Риксена человек - дочь Изабелла. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Напомним, что 42-летний Фернандо Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009-й годы. В составе сине-бело-голубых он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Именно в Петербурге игрок познакомился с будущей женой Вероникой, с которой по окончании контракта вернулся в родную Голландию

В 2013 году Риксену поставили диагноз: боковой амиатрофический склероз. Это неизлечимая болезнь, при которой отказывает нервная система и атрофируются мышцы. Человек перестает двигаться, теряет речь и другие способности. Обычно больные живут не более года-двух, но Фернандо продержался уже шесть лет. Его последняя вечеринка намечена на 28 июня. Перед ней он хотел поздравить любимую дочь с днем рождения.