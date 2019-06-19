2019-06-19T21:24:54+03:00
Звезды

Ургант с Розенбаумом спели под гитару в центре Петербурга

Звездного телеведущего и знаменитого барда можно было увидеть рядом с метро «Чернышевская» [видео]
Петр КИБЕР
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Александр Розенбаум и Иван Ургант не впервые поют вместе. Фото: стоп-кадр видео шок "Вечерний Ургант"Александр Розенбаум и Иван Ургант не впервые поют вместе. Фото: стоп-кадр видео шок "Вечерний Ургант"
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В Петербурге можно увидеть все, что угодно. Если удачно выйти на улицу, то, например, можно наткнуться на поющих под гитару Ивана Урганта и Александра Розенбаума. Одних и без охраны. Так повезло некоторым жителям Северной столицы, оказавшимся в нужное время около метро «Чернышевская».

- Снимали сюжет для «Вечернего Урганта». Всем спасибо за участие, - пишет петербурженка, опубликовавшая видео на своей странице «ВКонтакте».

Надо сказать, что во дворе одного из домов телеведущий и музыкант исполнили одну из песен Александра Розенбаума «На улице Марата». Правда антураж не совсем соответствовал композиции, ведь до улицы Марата от места съемок не так близко.

Ургант и Розенбаум спели про улицу Марата в центре Петербурга. Съемки шоу "Вечерний Ургант" прошли возле метро "Чернышевская". Видео: vk.com/lzshvdv

Впрочем, случайных зрителей нежданное представление все равно привело в восторг. Единственное, что пользователи соцсетей посоветовали сделать, так это сменить бейсболку Ивана Урганта на правильную петербургскую кепку. Как у Розенбаума.

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» на неделю переехала в Петербург. Именно на берегах Невы будет в ближайшие дни сниматься шоу. А в гостях у петербуржца Ивана Урганта уже побывали многие знаменитые жители Северной столицы. В том числе Олег Басилашвили, Валерий Гергиев, эфир с которым состоится 19 июня, и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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