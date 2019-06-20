«Три дня назад никого не было. Спасибо, что сейчас вы здесь»: Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Петербурге

Уже два года известная актриса Александра Яковлева находится между жизнью и смертью. Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» отчаянно борется с онкологией. Прогнозы врачей неутешительные. По словам артистки, ей они отвели не больше трех месяцев. На днях Яковлева обратилась к поклонникам. Их она пригласила на свое последнее выступление.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Александра Яковлева прощается с поклонниками в Царском селе - ей осталось жить 2-3 месяца 00:00 00:00

- Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают, - сказала она.

Через две недели артистке исполнится 62 года.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 19 июня у ДМ «Царскосельский» в Пушкине выстроилась вереница людей. Каждый третий – с букетом цветов. Они признаются, что были шокированы, когда узнали о диагнозе любимой актрисы.

- Мы слышали про ее недуг, но отказываемся в это верить, - шепчутся зрители перед театральным залом.

Спектакль начинается ровно в семь. Открывается занавес. Посреди сцены стоит диван, на котором сидит Александра Яковлева. Актриса исполняет роль Киры. Женщины, которая ушла в себя и после смерти мужа нашла утешение в сериалах. К ней на помощь приходит ее лучшая подруга, Элла. Сюжет драматично-комичный, поэтому зрительский смех сменяет тяжелое молчание. И после каждой сцены зал взрывается аплодисментами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/715605" frameborder="0"></iframe> Александра Яковлева 19 июня отыграла последний спектакль в Петербурге.Артем КИЛЬКИН

Коллеги поддерживают артистку на сцене и в жизни.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поддерживают Яковлеву в этот день не только верные поклонники, но и близкие люди. Сергей семь лет работал у Александры Евгеньевны водителем. За эти годы они стали добрыми друзьями.

- Мы до сих пор общаемся. Приехали поддержать ее всей семьей, - вздыхает Сергей. - . Александра Евгеньевна – прекрасный человек.

Его перебивает дочь Валентина.

Спектакль длился больше 1,5 часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Она душевная, всегда готова прийти на помощь, - взволнованно говорит женщина. - Была у нас ситуация сложная. Она сама узнала, всеми возможными способами помогала. Мы очень переживаем за нее, за ее здоровье. Не хочется верить во все это.

В конце спектакля зал встает. Из разных уголков доносится «браво». У сцены толпятся люди с цветами. Артистка не может сдержать эмоцией – незаметно утирает слезы. Видно, что последние два часа ей дались непросто.

Зал аплодировал стоя.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной. Руководство ДК говорили, что не стоит. Ведь люди на дачах, - обратилась к пришедшим актриса. – Я сказала Андрея Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!

Когда Яковлева скрывается за кулисами, публика продолжает нести цветы к гримерке. Многие хотят лично поблагодарить артистку. Однако не получается.

- Она очень устала, - говорит кто-то из ее представителей. - А букеты обязательно передадим.