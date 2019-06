В Санкт-Петербурге пройдет Российский международный энергетический форум

В РМЭФ-2019 примут участие представители органов власти, крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, мировые эксперты, руководители профильных вузов.

В формате пленарных сессий, конференций, круглых столов и закрытых совещаний специалисты обсудят внедрение цифровых технологий в систему передачи и распределения электроэнергии, модернизацию и повышение эффективности в тепловой и электрогенерации, обеспечение экологической и информационной безопасности на энергетических объектах, внедрение энергосберегающих технологий, перспективы возобновляемых источников энергии в России, а также инновации электротехнического оборудования.

Главным событием Форума станет Пленарное заседание при участии представителей Правительства и Государственной Думы Российской Федерации, ведущих российских, международных и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.

Большое внимание будет уделено кадровой и социальной политике в отрасли. На конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса России» участники затронут такие актуальные темы, как цифровизация кадровой работы, особенности пенсионной реформы, развитие корпоративной культуры, взаимодействие энергетических компаний с профессиональными общественными организациями.

Одно из ожидаемых мероприятий РМЭФ – финал конкурса Министерства энергетики Российской Федерации на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году.

По традиции Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника» соберёт ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для электро- и теплосетей для презентации инновационных решений, технологий и оборудования. Среди них лидеры российского и мирового отраслевого рынка: «Электронмаш», «Газпром теплоэнерго», «Газпром энергохолдинг», МЭТЗ им. В.И. Козлова, «Транснефть-Балтика», «Межрегионгаз Технологии», «ПиЭлСи технолоджи», Серпуховский конденсаторный завод «КВАР», «Газпромнефть - смазочные материалы», «Прософт-Системы» и многие другие. В 2019 году к участникам выставки присоединились китайские, индийские и турецкие компании: Jiangsu Jianlong Electrical Co., Ltd., Anshan Anza Electronic Power Co., Ltd., Connectwell Industries Pvt. Ltd., MAKEL.

Дополнительные возможности участникам Форума предоставит Центр деловых контактов – ежегодное бизнес-мероприятие, на котором производители и поставщики оборудования и технологий для энергетики напрямую встретятся с крупнейшими закупщиками.

Форум пройдёт при участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и Российского экспортного центра.

В 2018 году VI Российский международный энергетический форум привлек более 250 экспонентов, 2500 делегатов и 8500 посетителей из 21 региона России и 17 стран мира.