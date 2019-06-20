Предпринимателям Петербурга помогут выйти на международный рынок и запатентовать свои разработки

Эксперты рассказали, почему компании с госучастием не стремятся развивать новые технологии

Проблемы, перспективы и парадоксы петербургского рынка интеллектуальной собственности обсудили ведущие эксперты области. В Петербурге состоялся круглый стол, главной темой которого стало будущее российского бизнеса на международном рынке.

«НЕТ СТИМУЛА»

По словам управляющего партнера юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Валерия Медведева, основными направлениями экспорта патентных технологий из Петербурга являются достижения в области оптики, лазеров, приборостроения и синтетических волокон. Их обеспечивают Университет ИТМО, Университет ЛЭТИ, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт высокомолекулярных соединений РАН и ГОИ им. С.И. Вавилова. Правда, идут разработки не в промышленность, а ложатся в основу диссертаций и научных публикаций.

- Одна из главных задач страны - оторваться от сырьевой ориентированности. Известно, что самая эффективная экономическая модель - комбинированная, поэтому, где есть ресурсы, их надо использовать. Прибыль от реализации сырья должна более эффективно инвестироваться в развитие высокотехнологичного сегмента, но этого не происходит, - объясняет Валерий Медведев. - В то время как на Западе большинство компаний построено на интеллектуальной собственности, у отечественных компаний зачастую отсутствует стратегия развития в этой сфере. Как следствие, предприниматели недополучают прибыль от использования нематериальных активов.

Проблема в том, что у национальных компаний нет стимула для развития новых технологий. Крупные корпорации с государственным участием из Петербурга практически перестали защищать свои разработки с помощью патентования. Цифры неутешительные. В последние годы соотношение исходящих заявок из России и полученных Роспатентом от иностранных заявителей примерно 1 к 10. на одну исходящую - 10 входящих..

- Сегодня в основном эксплуатируются советские и постсоветские разработки, они же модернизируются, - отмечает директор петербургского офиса юридической фирмы «Городисский и Партнеры», Патентный поверенный РФ Виктор Станковский. - Защита происходит в режиме ноу-хау, то есть предприятия не подают заявки в Роспатент, а вводят режим коммерческой тайны и разработки остаются на предприятии.

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Тем временем активно себя проявляет частный бизнес. Например, «Объединенная вагонная компания» поставляет за рубеж железнодорожный транспорт. Продукция фирмы успешно конкурирует и с американскими и с немецкими компаниями. При этом корпорация старается повысить уровень заполняемости сферы собственными патентами. Не менее успешны предприятия ЗАО «Изготовление, внедрение, сервис», которое выпускает горнодобывающую промышленность и ЗАО «Балтийская Промышленная компания» - лидер станкостроения в стране. Кроме того, есть в России компании, которые не только поставляют свою продукцию, но и строят собственные производства на территории иностранных государств.

- Законодательство есть, практика есть, механизмы по исполнению судебных решений есть, нет только самих патентов, - заявил Станковский.

Эксперты отметили, что наше законодательство в сфере промышленной интеллектуальной собственности абсолютно гармонизировано. Все что связано с патентованием, с товарными знаками, с дизайном, с процедурами получения прав можно использовать как в России, так и за рубежом. Кроме того, поддержку малому и среднему бизнесу готов оказать «Центр развития и поддержки предпринимательства». Поэтому главное – не бояться.

- Среди основных барьеров для выхода на зарубежные рынки - отсутствие информации о требованиях к сертификации и порядке сертификации на зарубежных рынках, сложности в привлечении кредитного финансирования экспортных проектов, высокие затраты на адаптацию и сертификацию продукции, а также сложности в нахождении зарубежных партнеров и каналов сбыта, - уточнил начальник отдела координации поддержки Владимир Шестаков.

Он также сказал, что Центр разработал специальные меры по поддержке выхода малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки, включая субсидирование участия в международных выставках, а также компенсации затрат на прохождение сертификации." Владимир Шестаков отметил, что с 2019 года в рамках реализации национального проекта по экспорту большее внимание будет уделяться развитию экспорта услуг, в том числе направленное увеличение доходов компаний, связанных с получением оплаты за пользование интеллектуальной собственностью.

С 1 июля 2019 г. начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Принятые изменения предусматривают, в том числе и право на вычет НДС в отношении услуг, что должно дополнительно мотивировать компании, оказывающие деловые, сервисные услуги выходить на зарубежные рынки», - дополнил Владимир Шестаков.

Андрей Петренко