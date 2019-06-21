Водитель сбил лося, а когда вышел посмотреть, что с животным, погиб под колесами «Хонды»

Трагическая авария произошла на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Причиной инцидента стал лось, неожиданно выскочивший на дорогу. Несчастному животному не повезло. За несколько минут его два раза переехало машиной. Однако на месте сбитого лося оказался и водитель, врезавшийся в сохатого. В результате запутанного сплетения обстоятельств, две машины повреждены, один человек и животное погибли.

Если по порядку, то около половины двенадцатого ночи в четверг, 20 июня, 60-летний мужчина ехал по трассе «Скандинавия». В это время, хоть в Петербурге и белые ночи, небо ненадолго темнеет и в сумраке водитель не заметил, как на дорогу из леса выскочил лось. Удар и глухой стук. Сохатый рухнул на землю. Ошарашенный водитель остановился и вышел на улицу отдышаться от шока и заодно проверить лося и состояние машины. Это стало для мужчины роковой ошибкой.

- По той же дороге ехал другой 40-летний мужчина на автомобиле «Хонда». В потемках он тоже не заметил лежащего на земле лося и наехал на тушу, - сообщили в ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

После удара о труп животного, водитель потерял управление и машину повело. И снова удар. Выйдя из машины мужчина увидел страшную картину. Под его колесами лежал человек. Тот самый мужчина, который за несколько минут до этого сбил лося. Роковое сплетение обстоятельств привело к двойной трагедии, в которой теперь разбираются дорожные инспекторы.

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И помните: если не сообщить о ДТП в полицию и уехать, бросив несчастное существо умирать в кювете, можно получить и административку (подробности)