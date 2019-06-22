«Свидание» на крыше: группа с самым романтичным названием выступит на Roof Fest

Коллектив с первых нот любой своей песни проникает в юные сердца простыми текстами и лиричной музыкой. «Свидание» представит неспешный сет из романтичных треков, в которых смешалась задумчивая лиричность с нотами ностальгии и характерным вокалом. Песни «Свидания» — это очень трогательная новая интимность по-русски о любви и грусти, море и моде.

Молодой московский коллектив образовался всего пять лет назад, но успел выпустить в свет три полноформатных альбома и несколько EP. Все их объединяет, как говорят сами музыканты, романтика, над которой стоит подумать. Где, как не на самой романтичной крыше Петербурга, этим заниматься?

«Нам кажется, все песни о любви. Музыка, искусство о любви. Все крутится вокруг этого. И всем нужна любовь. Настоящая, искренняя. И всем нужно ходить на свидания!», – уверены артисты.

Фестиваль Roof Fest существует с 2012 года – это истинно петербургский проект, соединяющий музыку, уютную атмосферу и, как обязательный атрибут, красивый вид на город. Летние концерты на крыше стали традиционными для жителей Петербурга. В рамках фестиваля уже выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, СБПЧ, Танцы Минус, Манижа, Billy’s Band, SunSay, Фрукты, Ассаи, KREC и многие другие.

28 июня, крыша Roof Place

Сбор гостей в 18:30, начало 20:00