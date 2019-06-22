2019-06-25T10:55:01+03:00
Досуг

Волшебство в разгар лета – детские спектакли в Театре Эстрады

30 июня в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина пройдет музыкальный спектакль для всей семьи «Волшебное кольцо». Сказочный мир архангельской культуры, бережно хранимый произведениями Бориса Шергина, предстанет во всей красоте и самобытности
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Спектакль «Волшебное кольцо».Спектакль «Волшебное кольцо».
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Весёлая и незамысловатая история о крестьянском сыне Ваньке, спасённой им змее Скарапее, захватывающих поисках утерянного сокровища оказывается на поверку не столь уж и простой. Рассказанная живым, удивительно пластичным языком, она заключает в себе истинно народную мудрость. Но облечена эта мудрость, как водится, в юмор и самоиронию.

Спектакль «Волшебное кольцо» – это увлекательное путешествие к истокам русского быта, а вернее, бытия. Ведь речь в нём идет об основополагающих истинах – добре и зле, правде и обмане.

Чем сказка запомнится юным театралам? Необыкновенно красивым оформлением, песнями и танцами, чудесными приключениями. А кроме того, спектакль погрузит зрителей в неповторимое фольклорное пространство русского севера.

Илья Архипов, режиссёр: «Все чудеса – здесь, под самым нашим боком. Стоит лишь вспомнить, что сказка - начало всех начал».

В спектакле заняты: з.а. России Геннадий Спириденков, Анастасия Пижель, Лариса Климова, Марианна Семёнова, Станислав Никитин / Тимур Дятчик, Юлия Тикко, Анастасия Ткаченко, Варя Шалагина, Полина Плавская, Константин Шлюев, Ри Виноградова.

Режиссер-постановщик - Илья Архипов

Категория: 6+

Продолжительность: 1 час без антракта

ИСТОЧНИК KP.RU

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