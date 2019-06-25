Шоу «Алые паруса» вышло на новый уровень

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса», каждый год становится все более масштабным. В этот раз шоу вышло на принципиально новый уровень качества.

В сердце Санкт-Петербурга состоялся самый красивый выпускной страны. Бал открыл врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Дерзайте, мечтайте, любите. И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь и задумаете перед «Алыми парусами» 0 пусть исполнятся, - обратился глава Петербург.

Удар в корабельную рынду ознаменовал начало увлекательного приключения для выпускников и гостей праздника. Вечер на Дворцовой вели Иван Ургант и Даша Александрова.

«Сегодня город не спит, и снова шансы равны!» Такими словами открылся праздничный концерт для выпускников всей страны на Дворцовой площади. Этот хит исполнил Маркус Рива – популярный ди-джей, певец, модель, автор-исполнитель песен, актер и телеведущий.

Продолжили выступление музыкальный дуэт #2МАШИ и песни «Время», «Босая» и «Мама, я танцую». Музыкальную эстафету приняли хиты Зары и Lera. Приятным сюрпризом для выпускников всех времен стал знаменитый «Зурбаган». Владимир Пресняков исполнил его вместе с BURITO. Также в концерте приняли участие Юля Паршута, группа «Марсель» - все кумиры российской молодежи. Большой концертный блок представил бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев. Для выпускников прозвучали его хиты: «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер». Еще один финалист «Евровидения», но 2015 года, стал хедлайнером. Под занавес музыкального вечера на Дворцовой звучал потрясающий голос Полины Гагариной.

В этом году слоган выпускного бала - «Вместе с Россией». В него заложен глубокий смысл, поскольку именно выпускники строят будущее страны. Многовековая история российского государства добавила особого звучания в главный лейтмотив – путешествие во времени, поэтому были изготовлены сотни костюмов абсолютно разных эпох - от Петра I до модного диджея, который сыграл в дуэте с симфоническим оркестром. Уникальное театрализованное представление было наполнено зарисовками на тему важнейших событий из истории России от начала Руси до наших дней. Многоуровневая, сложной конструкции сцена была представлена в виде верфи, на которой строили корабль.

В 00:40 действие продолжилось в акватории Невы. Уникальное мультимедийное шоу разворачивалось сразу в нескольких локациях: Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова и акватория Невы.

В самый темный час белой ночи началось световое и пиротехническое шоу. Мосты и здания подсвечивали лазерные установки, а в небе над Невой разыгралось настоящее представление из салютных залпов под музыку.

Троицкий мост несколько раз становился в эту ночь полноправным участником действа. На нем было установлено 9 пиротехнических башен. Четыре из них – 33 метра высотой каждый. Перед появлением парусника на Дворцовой с них обрушился самый настоящий огненный дождь. У берега Заячьего острова установили 40 понтонов для пиротехники.

Фото: Пятый канал

Мизансцены сменяли друг друга и перемещали зрителей в разные периоды истории нашей страны.

Под ритмичные аккорды из-под воды появились 33 витязя в ярких алых одеждах. На спуске Стрелки Васильевского острова Максим Леонидов исполнил «Вечернюю песню». Еще одна сцена перенесла зрителей во времена Петра Первого. Они смогли увидеть, как зарождался флот, как строили корабли на верфи. Затем в небо взметнулись флайбордисты в светящихся неоновых одеждах. За их спинами из специальных пиротехнических устройств вылетали искры. Казалось, что флайбордисты парят на огненных крыльях.

Под биение взволнованного сердца алым светом вспыхнули паруса на мачтах ослепительно-белоснежного брига «Россия». Он прошел мимо Троицкого моста, устремился вдоль Дворцовой набережной под восторженные крики своих зрителей. Плавно развернулся перед Дворцовым мостом и приветствовал зрителей тремя продолжительными гудками. В этот момент появилась новая традиция – все выпускники загадали желание. Самое заветное, которое теперь обязательно сбудется.

Фейерверк состоял из 50 тысяч залпов и длился 21 минуту и 42 секунды. В небе били фонтаны огня и распускались цветы, рождались новые галактики, рассыпались мириады драгоценных камней. Это пиротехническое шоу настоящее ноу-хау. Еще больше света и цвета и минимум дымовой завесы.

Фото: Пятый канал

Двухмачтовый бриг со смешанным парусным вооружением впервые принял участие в празднике выпускников. Корабль специально адаптировали к условиям капризной петербургской погоды. Внешний вид корабля привели в соответствие с галиотом из повести Александра Грина. Ради праздника на палубе были смонтированы специальные прожекторы, чтобы 18 алых парусов общей площадью 900 квадратных метров, были видны со всех набережных Невы.

Огромная зрительская аудитория – почти полтора миллиона человек, - собралась в эту ночь на набережных Невы. Миллионы людей увидели чудо «Алых парусов» в режиме онлайн. Пятый канал вел прямую трансляцию грандиозного события в эфире. В официальной группе канала – «Пятый канал – Телеканал» в Одноклассниках прямую трансляцию посмотрели более 3,5 миллионов человек. Более 700 тысяч – в группе ВКонтакте.

Сергей Лазарев. Фото: Пятый канал

Над организацией праздника работали 7 тысяч человек. Это очень большая и профессиональная команда. Каждый год организаторы стараются воплотить новые идеи, придумать что-то необыкновенное. И все для того, чтобы шоу понравилось, оставило след в душе зрителей и стало одним из самых ярких воспоминаний.

Легендарный праздник посетили около 35 тысяч выпускников петербургских школ и средних профессиональных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе и 700 выпускников военных и кадетских училищ, а также более шести тысяч лучших выпускников более чем из 35 регионов России. Чудо «Алых парусов» увидели и школьники зарубежных стран: Киргизии, Сербии, Молдовы, Армении, Южной Осетии. «Алые паруса» уже давно не только петербургский, но и международный праздник.

Полина Гагарина. Фото: Пятый канал

В этом году «Алые паруса» - шоу, ставшее лучшим в Европе, празднует своё пятнадцатилетие. История легендарного праздника начинает свой отсчет с 1968 года. В 1979 году проект был закрыт, а спустя 26 лет при участии Пятого канала, корабль с алыми парусами вновь появился на Неве.