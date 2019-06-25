В Петербурге выпустили аромат «Лето в Петербурге: Demeter х STEREOLETO»

Чем пахнет лето в Петербурге? Запах летнего дождя и освещающая влажность – в основе нового аромата совместной коллаборации STEREOLETO и Demeter от «Библиотеки ароматов».

Пожалуй, главный летний музыкальный фестиваль Петербурга Tinkoff STEREOLETO

объединились с DEMETER от «Библиотеки ароматов» и создали аромат «Лето в Петербурге» - это нотки теплого летнего дождя, когда под ним хочется танцевать и ощущение свежести, чистоты и прохлады после него.

Лето, Петербург и яркие воспоминания - внутри флакончика. Аромат можно будет приобрести на фестивале Tinkoff STEREOLETO, который пройдет 6 и 7 июля в «Севкабель Порту», а также в фирменных магазинах «Библиотека ароматов» в Санкт-Петербурге.

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