2019-06-25T13:43:34+03:00
Досуг

В Петербурге выпустили аромат «Лето в Петербурге: Demeter х STEREOLETO»

Лето, Петербург и яркие воспоминания - внутри флакончика
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Аромат можно будет приобрести на фестивале Tinkoff STEREOLETO.Аромат можно будет приобрести на фестивале Tinkoff STEREOLETO.
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Чем пахнет лето в Петербурге? Запах летнего дождя и освещающая влажность – в основе нового аромата совместной коллаборации STEREOLETO и Demeter от «Библиотеки ароматов».

Пожалуй, главный летний музыкальный фестиваль Петербурга Tinkoff STEREOLETO

объединились с DEMETER от «Библиотеки ароматов» и создали аромат «Лето в Петербурге» - это нотки теплого летнего дождя, когда под ним хочется танцевать и ощущение свежести, чистоты и прохлады после него.

Лето, Петербург и яркие воспоминания - внутри флакончика. Аромат можно будет приобрести на фестивале Tinkoff STEREOLETO, который пройдет 6 и 7 июля в «Севкабель Порту», а также в фирменных магазинах «Библиотека ароматов» в Санкт-Петербурге.

Подробнее об аромате

ИСТОЧНИК KP.RU

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