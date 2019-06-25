Связь-Банк аккредитовал одиннадцать жилых комплексов компании «Лидер Групп»

Ключевой партнер застройщика «Лидер Групп» Связь-Банк аккредитовал жилые комплексы: «Колумб», «Магеллан», «Нахимов», «Богатырь 3», AEROCITY, LENINGRAD, YOGA 4, «Балканы», а также все очереди проекта «Территория». Связь-Банк предлагает ипотеку с первоначальным взносом от 15 процентов и ставкой 10,25 процента. Максимальный срок кредита — 30 лет. Для получения ипотеки необходимо иметь регистрацию на территории РФ, проработать на последнем месте работы не менее четырех месяцев, а вот иметь поручителей поручителей или предоставлять военный билет (для заемщиков до 27 лет) - не требуется. Об остальных условиях поручения кредита узнавайте в банке или в компании «Лидер Групп».

ГДЕ ЖИТЬ?

ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов» входят в жилой квартал «Гавань Капитанов», который возводится компанией на намывных территориях Васильевского острова. В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное его достоинство — это вид на Финский залив, который открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой. В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих девелоперов не только Северо-Западного федерального округа, но и всей России. В 2018 году, по данным Единого реестра застройщиков, компания заняла третье место по объемам ввода и четвертое по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Петербурга и Ленинградской области. За 31 год работы девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла. В портфеле «Лидер Групп» — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий. Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов. Знаковый для застройщика проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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