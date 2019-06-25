Надежда Смоленцева: «Врач и пациент должны быть одной командой»

Надежда Витальевна пришла работать в медицинский центр «Энерго» в 2011 году, сразу же после открытия клиники, и принимала активное участие в организации ее работы. А в 2017 году стала главным врачом одного из популярных медцентров Петербурга.

Выбор кандидатуры не случаен: с одной стороны, доктор Смоленцева - практикующий врач, высококлассный диагност (профи в области магнитно-резонансной томографии) с огромным опытом работы. С другой – преподаватель и «человек науки»: доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ имени Мечникова, автор более тридцати печатных работ, включая монографии. Но самое главное, Надежда Витальевна не только отлично знает, но и любит свою работу. А еще очень переживает за здоровье своих пациентов, многие из которых наблюдаются у доктора уже не первый год и доверяют только ее заключениям. Поэтому совмещает заботы главного врача с работой на приемах. «Не могу оставить людей, которые мне доверяют», - говорит доктор.

Не стоим на одном месте

- Надежда Витальевна, за годы вашей работы в «Энерго» что-то изменилось принципиально?

- У нас постоянно что-то меняется! Потому что невозможно развиваться, если стоять на одном месте. Мы стараемся все время совершенствовать наш процесс работы с пациентами, стремимся к тому, чтобы люди возвращались к нам, если им снова будет нужна медицинская помощь. Но основные принципы работы клиники остались неизменными – профессионализм, эффективность и лояльность. Это три кита, на которых строится работа «Энерго». Кроме того, сегодня кроме диагностики, которая остается нашим приоритетом, клиника предоставляет своим пациентам универсальный спектр амбулаторно-поликлинической помощи. Все-таки, современное медицинское учреждение должно иметь разные профили, и мы тоже к этому приходим.

- Часто можно услышать, что в крупных многопрофильных клиниках отношение к пациентам становится обезличенным. А людям это не нравится. Можно ли быть крупной клиникой и при этом сохранить индивидуальный подход к пациенту?

- Всем, кто приходит к нам на работу, я объясняю, что «Энерго» - это система с определенными требованиями и правилами. Мы следим за дисциплиной сотрудников, следуем общепринятым в медицине стандартам. Да, у нас четко прописаны правила внутри организации, основные правила работы с пациентами, но наша система жестко не регламентирует процесс общения врача с пациентом. Лично я считаю, что кроме обязательных профессиональных навыков у доктора должна быть харизма. При разумном симбиозе творческого подхода врача к своей работе и существующих в клинике норм, правил и распорядков - удается получить хороший результат.

Вопросы к кадрам

- Как сегодня клиники подбирают сотрудников?

- Прежде всего, конечно, смотрят на профессиональные навыки. Но сегодня все больше внимания уделяется и личностным качествам специалистов – насколько у них развиты навыки общения, умение слушать, сопереживание пациентам. Все-таки, основа медицины – взаимопонимание врача и пациента. Если пациент не верит и не доверяет своему доктору - ничего не получится. Болезнь можно победить лишь совместными усилиями.

- А для вас какой критерий главный при подборе врачей?

– Это профессионализм сотрудника. Если врач действительно профи, то я,в некоторой степени, готова принять некоторые характерные особенности, личностные моментыи выстроить отношения. Но это, все-таки, скорее исключение, чем правило. Вообще найти хороших специалистов сегодня нелегко, поэтому в нашем центре «Энерго» обучением лаборантов мы занимаемся сами. Взращиваем свои кадры из хорошо зарекомендовавших себя процедурных сестер и медбратьев.

Все наши новые сотрудники после окончания испытательного срока проходят развернутое психологическое тестирование. По итогам психолог составляет характеристику личных качеств человека и его профессиональных особенностей - коммуникабельности, агрессивности и лояльности к клинике. Результаты теста позволяют нам видеть, в какое русло направить энергию специалиста, заинтересован он в карьерном росте или нет. И, конечно, мы смотрим, насколько он вписывается в нашу команду, разделяет ли наши принципы.

- Это больше нужно врачам или пациентам?

- И тем и другим. Уже доказано, что врачи, которые умеют слушать, и в лечении достигают лучших результатов. А это важно и для самого врача, и для пациента, и, конечно, клиники.

Доктор Смоленцева «держит связь» не только с пациентами клиники, но и с аудиторией «Комсомолки».Фото: Андрей ГАШЕВ

Чего хотят пациенты

- Насколько серьезно петербуржцы относятся к своему здоровью? Занимаются профилактикой или приходят, когда заболит?

- К сожалению, люди до сих пор не привыкли инвестироватьв свое здоровье. Но постепенно подрастает поколение, которое понимает, что здоровье – это та база, на которой держится все: семья, карьера, трудовая активность, благополучие. И если не заботиться о самочувствии, то от некоторых планов и перспектив в жизни, возможно, придется отказаться. Увы, понимают это далеко не все. Так что культуру отношения к себе и своему здоровью нужно воспитывать и мы этим, в частности, занимаемся.

- Как именно?

- Как я уже говорила: мы стараемся разговаривать с нашими пациентами, внимательно их слушать и объяснять, если людям что-то непонятно. Мы поддерживаем обратную связь с пациентами и прислушиваемся к их мнению.

- Как вы считаете, можно ли создать идеальную клинику, чтобы все были довольны – и врачи, и пациенты?

- Дело в том, что у каждого свой идеал. А там, где ведется работа с людьми (а каждый человек – индивидуален) идеал, наверное, вообще недостижим. Всегда будут ситуации, когда на одно и то же разные люди будут смотреть – и оценивать – по-разному. Поэтому вполне реально создать эффективную, добротную, красивую клинику, а вот идеальную – вряд ли. Но я не отрицаю: к идеалу надо стремиться, и мы это делаем.

«Энерго» всегда славилось уровнем МРТ и КТ диагностики. А осенью здесь появится еще более совершенное оборудование.Фото: Александр ГЛУЗ

- Какие сюрпризы готовит для своих пациентов «Энерго»?

- Мы всегда прислушиваемся к мнению пациентов, у нас разработана очень интересная программа скидок и акций. А осенью мы планируем открыть в Петербурге еще одно диагностическое отделение, в котором появится совершенно новое оборудование, а именно магнитно-резонансный и компьютерный томографы. Оно отличается высоким качеством изображений, а еще новый магнитно-резонансный томограф подходит для людей с большим весом, а также тех, кто страдает клаустрофобией. Томографов такого уровня в России немного - и один появится у нас, в медицинском центре «Энерго». И пройти обследование на нем можно будетипо полису ОМС, достаточно иметь направление из поликлиники по месту жительства.