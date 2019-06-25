Гедиминас Таранда представит в Петербурге "Имперский Русский балет"

С 14 июня по 7 июля в Санкт-Петербурге пройдут выступления "Имперского Русского Балета" Гедиминаса Таранды. Впервые за долгие годы знаменитый коллектив приедет в Санкт-Петербург с полноценными гастролями. Выступления пройдут в рамках мирового турне - от Бразилии до Австралии - посвященного 25-летию труппы.

Артисты представят петербургской публике известные во всем мире балеты на сцене ДК им.Ленсовета (Каменноостровский пр.,42). "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот" в редакции Гедиминаса Таранды становятся целостным и эффектным действом в духе "творческой империи" русской балетной школы. Спектакли труппы "Имперского Русского балета" отличаются особой выразительностью, грацией, продуманной сценографией и виртуозностью исполнения. Ведущие солисты коллектива - Лина Шевелева, Анна Пашкова, Нариман Бекжанов, Лев Брель.

Идея создания коллектива родилась в 1994 году во время проведения в Японии юбилейных концертов Майи Плисецкой, их программу подготовил Гедиминас Таранда, танцовщик и педагог. Название "Имперский Русский Балет" это дань памяти Императорской фамилии России, внесшей значительный вклад в развитие русской культуры, включая создание Большого и Мариинского театров.

На протяжении четверти века с артистами труппы работают педагоги-репетиторы экстра-класса. С "Имперским русским балетом" в разное время сотрудничали всемирно известные танцовщики и звезды балета: Патрик Дюпон (Opera de Paris), Фарух Рузиматов, Юлия Махалина и Диана Вишнева (Мариинский театр), Людмила Семеняка, Светлана Захарова (Большой театр), Денис и Анастасия Матвиенко, Владимир Малахов, Джулия Кент ( ABT ), Люсия Лакарра и Сирил Пьер, Мария Кочеткова , Тамие Кусакари и многие другие.

Коллектив активно гастролирует и за 25 лет своей работы выступил на лучших мировых площадках в Японии, США, Канаде, Бразилии, Чили, Испании, Португалии, Франции, Германии, Израиле, Австралии и др. <Имперский Русский Балет> - постоянный участник крупных международных фестивалей, гала-концертов, шоу, благотворительных и социальных проектов.

Три недели выступлений труппы в Санкт-Петербурге в фойе ДК им.Ленсовета зрителей ждет интерактивная выставка "Театральное закулисье" и выставка балетных костюмов.

Щелкунчик - 26 июня 19:00

Дон Кихот - 27 июня 19:00

Лебединое озеро - 28-30 июня 19:00

Балеро, Спящая красавица, Кармен - 2 июля 19:00 (3 балета за вечер. Из "спящей красавицы" будет показан один акт)