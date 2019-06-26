Как выбрать беспроводной пылесос: Пять простых правил

Нередко уже на второй или третий день после тщательной уборки в квартире вдоль плинтусов начинает скапливаться пыль, а в прихожей – песок, на мягкой мебели и коврах видна шерсть домашнего питомца. Уборку стоило бы освежить, но снова доставать для этого громоздкий пылесос или ведро со шваброй – не хочется.

В таких случаях на выручку приходит беспроводной пылесос. Для хранения вертикальных пылесосов, как правило, используется специальный кронштейн, с помощью которого устройство крепится к стене возле подходящей розетки. Когда требуется навести порядок, пылесос сразу под рукой – ни сборки, ни подключения к сети не нужно. Главное, чтобы аккумулятор прибора был достаточно заряжен.

Беспроводной пылесос – модный, но еще недостаточно хорошо знакомый покупателям, аппарат. Поэтому, несмотря на широкую представленность в ассортименте многих популярных брендов бытовой техники, разобраться в характеристиках устройства может быть непросто. Какие параметры работы считать ключевыми, а какие – приятным, но не обязательным бонусом? И как не прогадать с выбором, переплатив за ненужные функции?

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Где можно использовать беспроводной пылесос

Прежде, чем отправиться за покупкой пылесоса, обдумайте, какие покрытия и как часто ему предстоит очищать. Знать это важно, чтобы подобрать модель с аккумулятором, который обеспечит подходящее вам время автономной работы.

Так для повседневной уборки в одно- двухкомнатной квартире с гладкими полами, например, ламинатом и плиткой, будет достаточно пылесоса с аккумулятором средней мощности, заряда которого хватит примерно на полчаса автономной работы. Если же вам предстоит наводить порядок на большей площади, у вас много ковров или есть весьма пушистый питомец, выбирайте модель с емкостью аккумулятора от 2200 мА*ч – такие устройства смогут без подзарядки проработать до 50-60 минут.

Мощнее – значит, лучше?

Обычно, чем мощнее двигатель пылесоса, тем выше будет мощность всасывания. Но далеко не всем пользователям стоит останавливаться моделях, в которых оба этих параметра выведены на максимум.

Высокая мощность важна, если вы будете использовать прибор на ковровых покрытиях: «прочесать» ворсинки и извлечь из них мельчайшую пыль сможет только аппарат с мощностью всасывания от 70-80 Вт. А вот обладатели квартир с гладкими полами разницу между моделями с меньшей или большей мощностью могут и не заметить – видимую пыль и мелкий сор хорошо устранит почти любой аппарат. Идеально, если мощность всасывания будет регулируемой.

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Какой фильтр выбрать

Выбрав несколько подходящих по емкости аккумулятора и мощности пылесосов, обратите внимание на установленные в прибор фильтры. Модели с циклонической системой фильтрации обладают ощутимым преимуществом перед остальными: они не теряют мощность всасывания даже при заполненном контейнере. Однако и стоимость пылесосов с циклонными фильтрами будет выше.

Пылесосы с финишными фильтрами высокой эффективности ЕРА или НЕРА способны задержать мельчайшие частицы пыли, сократить количество спор грибков и пыльцы в воздухе. Пылесос с фильтром тонкой очистки задерживает максимум загрязнений, не давая пыли вновь осесть на полах или мебели.

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Как работает турбощетка

Основной насадкой вертикальных пылесосов, как правило, является турбощетка, то есть щетка с мини-мотором, который вращает чистящий валик. Эта насадка практически универсальна: ее можно использовать для очистки полов, мебели, салона и багажника автомобиля. Поэтому важно, чтобы турбощетка была установлена на шарнирное крепление – оно обеспечит максимальную маневренность. У некоторых пылесосов, например, REDMOND UR345, щетки снабжаются светодиодами для подсветки зоны уборки – удобно, если вам нужно очищать полы под просторными кроватями, шкафами, в кладовой или гардеробной, где традиционно мало света.

Немаловажно, как именно щетина нанесена на валик: прямо или по спирали. Расположенные по спирали волокна будут захватывать больше пыли: это сократит время уборки. Модели более высокого класса, например, REDMOND UR370, комплектуются щетками со щетиной из волокон двух фактур: упругие мягкие волокна эффективно собирают мелкую пыль на гладких полах, а жесткие «ребра» - направляют в пылесборник относительно крупный сор – крошки, волосы, шерсть домашних животных.

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Что зависит от бренда

С техникой, которую вы будете использовать постоянно, стоит «познакомиться» лично. Удобна ли рукоятка, легко ли менять насадки, какой моделью из двух похожих вам будет комфортнее пользоваться – ответы на все эти вопросы вы получите, только взяв пылесос в руки.