«Забил жену и утопил детей»: Россиянка, убитая американским военным, молчала о домашнем насилии, чтобы казаться счастливой

Американская мечта 37-летней петербурженки Аллы Аушевой закончилась трагедией, которую обсуждают сегодня все Соединенные Штаты. На Запад Алла переехала в 2011 году вместе с мужем Михаилом, который выиграл в лотерею грин-карту.

В Петербурге Алла работала фитнес-тренером, а в Нью-Йорке решила вступить в ряды Нацгвардии – считала, что это поможет закрепиться ей в обществе. Новый паспорт ей вручал уже лично президент Барак Обама.

Сейчас в убийстве Аллы разбираются полицейские Нью-Йорка

«МУЖ МЕДЛИЛ С ПОИСКОМ РАБОТЫ»

Алла была счастлива. Своим восторгом она делилась с журналистами: «Сбылись две мои мечты: я получила американское гражданство и стала военной ВВС США».

- Я знал эту семьи еще в Петербурге, - рассказал «КП» друг Аллы Сергей Нуралиев. – Они вместе с мужем ходили ко мне на тренировки. Алла была очень целеустремленной, ей нравилось заниматься спортом. А ее супруг проявлял не очень большой интерес. Потом Алла стала фитнес-тренером, но вскоре они уехали в Америку.

Алла после переезда в США разошлась с русским мужем

Друзья уверяют: в России пара была счастлива, но после эмиграции их брак быстро стал разваливаться.

- В Петербурге Михаил работал инженером. Когда они переехали, Алла быстро нашла работу, а муж с этим медлил. Возможно, это и стало причиной их расставания, - говорит Сергей.

Правда, Алла недолго переживала из-за развода. Почти сразу же она нашла себе в Америке нового бойфренда – Шейна Уолкера. Он был полной противоположностью Михаила – двухметровый афроамериканец. Так же, как и Аушева, он был военным, и тоже увлекался спортом.

Михаил со временем встретил новую любовь. Сейчас он живет в Бруклине, работает по специальности. Об убийстве он, конечно, слышал, но не стал распространяться о том, что та самая Алла – его бывшая жена. Узнав о случившемся, американские приятели Михаила отреагировали русским матом.

Аллу с двумя детьми нашли мертвыми

«ХОТЕЛА ПЕТЬ НА СЦЕНЕ»

Алла и Шейн так и не поженились, но воспитывали двоих детей двух и трех лет. В свободное от работы время Алла ходила на курсы вокального мастерства. И даже несколько раз выступала на публике.

- Печально, что Алла и ее двое малышей были убиты мужем, - поделилась в соцсетях учительница Аллы по вокалу Линда Бернс. - Она любила петь и участвовала в двух конкурсах. Она приехала из России и стала гражданином США. Я помню, она была смелая, хотела жить в новой стране, петь на сцене. Она надеялась на свою новую красивую жизнь. И такой трагический конец далеко за пределами моего понимания.

Американцы признают, что «нет оправдания этому безумию». Как и русские друзья, они думали, что Алла была счастлива.

Алла часто хвасталась снимками малышей

- У меня дети акселераты, - делилась с русскими друзьями Алла. - Моему 7-месячному одежда на год уже маловата. А про старшую вообще молчу. Просто папа могучий. Рост 1 метр 90 сантиметров и косая сажень в плечах.

Но за счастливыми рассказами о своем бойфренде и детях Алла скрывала агрессивность своего сожителя. В декабре прошлого года она заявила на гражданского мужа в полицию – рассказала, что он ее побил. Сейчас Шейн – основной подозреваемый в убийстве жены и двух малышей (детей нашли утопленными, - прим. ред.). Он арестован. Когда за ним приехала полиция, он напал на двух сотрудников и избил их.

Аллу вместе с детьми могут похоронить в России

- Мужчина признался, что был с ножом во время нападения. Он уже рассказал, где его спрятал. Возможно, он зарезал Аллу Аушеву, - рассказали американским журналистам в департаменте полиции Нью-Йорка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для семьи Аллы собирают пожертвования

- Алла Аушева и ее дети стали жертвами ужасного преступления, связанного с насилием в семье, - говорится на сайте пожертвований. - Вся ее семья в России, и эти деньги помогут отправить ее и ее мальчиков домой к родителям.