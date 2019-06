Жена неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» рассказала об эвтаназии

Послезавтра, 28 июня, GoGlasgow Urban Hotel состоится публичное мероприятие, которое бывший игрок ФК «Зенит» Фернандо Риксен назвал «прощальным вечером». Дело в том, что спортсмен болен тяжелой и смертельной болезнью - боковой амиотрофический склероз, болезнь центральной нервной системы, приводящая к атрофии мышц и параличу. От этого же диагноза страдал Стивен Хоккинг. На встрече Риксен пообщается с игроками, болельщиками и просто сочувствующими людьми с помощью специального компьютера, который трансформирует взгляд в речь.

- Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо, - говорится в видеообращении экс-зенитовца.

Ricksen my friend/pauline on Twitter. With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando https://t.co/C8octfW8NU