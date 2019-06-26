Жена неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» рассказала об эвтаназии

Послезавтра, 28 июня, GoGlasgow Urban Hotel состоится публичное мероприятие, которое бывший игрок ФК «Зенит» Фернандо Риксен назвал «прощальным вечером». Дело в том, что спортсмен болен тяжелой и смертельной болезнью - боковой амиотрофический склероз, болезнь центральной нервной системы, приводящая к атрофии мышц и параличу. От этого же диагноза страдал Стивен Хоккинг. На встрече Риксен пообщается с игроками, болельщиками и просто сочувствующими людьми с помощью специального компьютера, который трансформирует взгляд в речь.

- Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо, - говорится в видеообращении экс-зенитовца.

Ricksen my friend/pauline on Twitter. With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando https://t.co/C8octfW8NU

После этого фанаты подняли настоящий «кипишь» в сети, решив, что бывший футболист решился на эвтаназию, самовольный уход из жизни. СМИ тоже подхватили эту версию, ведь в Великобритании, а Риксен сейчас находится в Шотландии, разрешена эта процедура.

Однако супруга неизлечимо больного экс-футболиста «Зенита» Вероника пришла в ярость, услышав такие догадки. По ее словам, «прощальная встреча» только для фанатов и окружающих, так как ее мужу очень тяжело находиться среди людей несколько часов подряд. Но самовольно уходить из жизни он не собирается.

- Никакой эвтаназии не будет, - подтвердила супруга футболиста корреспонденту "КП-Петербург".

Жена Вероника, с которой Фернандо Риксен познакомился в Петербурге, долгих шесть лет поддерживает мужа в болезни. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Вероника всеми силами поддерживает парализованного мужа и постоянно летает за ним вместе с их дочерью Изабеллой, которая очень хочет, чтобы папа выздоровел.

- На данный момент состояние у него стабильное. Главное дышит. Нам сейчас это самое важное, - рассказала о здоровье своего супруга Вероника.

Напомним, что в 2006-2009 года 42-летний Фернандо Риксен выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В Петербурге он и познакомился со своей будущей женой Вероникой и вместе с ней вернулся в родную Голландию.

В 2013 году стало известно, что футболист смертельно болен. Обычно больные живут не более года-двух, но Фернандо продержался уже шесть лет.