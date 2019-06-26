2019-06-26T19:02:38+03:00
Досуг

Infected Mushroom: Концерт 30 июня в Космонавте

Группа возвращается с туром в поддержку своего 11-го альбома Head of NASA and the 2 Amish Boys
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Infected Mushroom - активный с 1996 года электронный дуэт из Израиля.Infected Mushroom - активный с 1996 года электронный дуэт из Израиля.
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В Россию группа возвращается с туром в поддержку своего 11-го альбома Head of NASA and the 2 Amish Boys - новые треки и уже давно полюбившиеся хиты будут исполнены в формате live шоу.

Infected Mushroom - активный с 1996 года электронный дуэт из Израиля, участники которого, получив классическое музыкальное образование, в итоге нашли ему самое подходящее применение: прославились по обе стороны Атлантики в жанре психоделического транса и доигрались до коллабораций с Полом Окенфолдом, фронтменом Korn Джонатаном Дэвисом и Леди Гагой.

Заработав место в десятке лучших диджеев современности по версии DJ Mag, Infected Mushroom переехали в Лос-Анджелес, расширили состав и завоевали репутацию одного из самых неутомимых и попросту лучших концертных составов планеты.

Входной: 2000руб., VIP: 3000-7000 руб. , входной на 3 лица: 4500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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