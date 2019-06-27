Скандал в Санкт-Петербургском госуниверситете: к протестам присоединилось еще несколько факультетов

Скандал в Санкт-Петербургском государственном университете – крупнейшем вузе Северной столицы – набирает обороты. К протестам, поднятым институтом истории, присоединился физический факультет. По словам студентов, из-за действий руководства на нем уже совсем скоро может закрыться множество перспективных научных направлений: от математической физики до оптики и квантовой механики.

"НАШ ФАКУЛЬТЕТ ПОД УГРОЗОЙ"

Напомним: в апреле руководство вуза издало приказ № 3773/1, где объявило, что спецкурсы, на которые записалось менее 10 человек, открываться не будут. Другими словами, если раньше, на протяжении многих лет, студенты могли выбирать направления по интересам – включая узкие – то теперь их этой возможности лишили с целью «оптимизации рабочего процесса».

Одним из первых новую волну протестов поднял институт истории. Но, как отмечают собеседники «КП-Санкт-Петербург», проблема затронула все институты и факультеты.

По словам студентов, их лишили возможности выбирать направления по интересам - все ради "оптимизации учебного и рабочего процессов".Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас, например, 17 кафедр, - рассказал журналистам Станислав Купцов, студент физического факультета. – Кафедральные курсы считаются элективными – то есть, попадают под действие нового приказа. Дальше – элементарная арифметика: на первом курсе учится около 100 человек. Получается, из 17 кафедр останется в лучшем случае десять. А на втором курсе и вовсе 50 студентов – для них выбор сокращается еще сильнее.

При этом, отмечает Станислав, пяти и даже десяти кафедр не хватит на то, чтобы охватить все актуальные направления в современной физике.

- На данный момент у нас существуют кафедры математической физики, вычислительной физики, квантовой механики, молекулярной спектроскопии, оптики, физики атмосферы, физики Земли и так далее, - продолжает юноша. - Даже по названиям можно понять, что они охватывают принципиально разные направления науки. Приказ же не принимает в учёт актуальность каждого из них - он просто говорит, что половина направлений каждый год будет недоступна.

СБОЙ "ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ"

Такая же ситуация, по словам Станислава, складывается и на других факультетах. Под удар попали биофак, химфак, факультет прикладной математики и процессов управления и так далее.

На ситуацию уже обратили внимание в научном сообществе. Так, в адрес ректора СПбГУ Николая Кропачева направил письмо Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук. В тексте письма (есть в распоряжении редакции) научный руководитель института Евгений Панарин отмечает, что элективные курсы служат, по сути, системой «тонкой настройки», которая позволяет молодым специалистам лучше и точнее ориентироваться в современной науке.

По словам директора лаборатории теоретической физики объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казакова, закрыть спецкурсы - значит, понизить уровень общей подготовки студентов. Фото: Объединенный институт ядерных исследований

Такого же мнения придерживается и Дмитрий Казаков, директор лаборатории теоретической физики объединенного института ядерных исследований.

- Закрытие уникальных спецкурсов необратимо понизит общий уровень подготовки студентов, - отмечает Казаков. - Я хорошо знаком с этой проблемой. У нас тоже бывает недобор студентов, но мы считаем, что подобные действия приведут к потере молодого поколения.

Между тем руководство СПбГУ не откликается на призывы студентов и научного сообщества. Чтобы прояснить ситуацию, мы направили в ректорат официальный запрос. На данный момент ответ в редакцию не поступил.

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