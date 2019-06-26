Программа празднования Дня города в Пушкине в 2019 году: Конкурс чтецов «В мире театра», джамперы и фестиваль воздушных змеев

Царское село 29 июня 2019 года отмечает день основания. По этому случаю в городе Пушкин пройдут праздничные гулянья, программа уже известна.

«КАРНАВАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛИЯ»

СЦЕНА у ДМ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ

11.00-14.30 Детская программа «ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ» (более 100 чел. участников)

11.00 Конкурс декорированных транспортных средств «Театр на Колесах»

11.50 Конкурс детского декорированного костюма «Театр Юного Зрителя»

13.00 Творческий конкурс «Театральный Балаган»

- Конкурс чтецов «В мире Театра»

- Танцевальный конкурс «Танцевальный Театр»

14.30-15.00 ФЕСТИВАЛЬ МОБИЛЬНОГО КИНО «ТЕАТР В ЦАРСКОМ СЕЛЕ»

14.30 Открытый творческий конкурс кинолюбителей в рамках празднования дня рождения города Пушкина «Царскосельский фестиваль мобильного кино».

Фестиваль проводится в целях совершенствования и развития народного аудиовизуального творчества, повышения художественного уровня любительских фильмов, освоения участниками конкурса новых мультимедийных технологий и для популяризации праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Царского Села (города Пушкина) в два этапа.

Работы в каждой из категорий оцениваются в следующих номинациях:

- Лучший игровой фильм

- Лучший документальный фильм

- Лучший музыкальный клип

16.00-21.00 Музыкальный марафон «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ OPEN-AIR»

16.00 Татьяна Ганжела

16.05 Dj Esthetique

17.00 группа «Dance And Joy»

17.40 Dj Серов

18.00 группа "НОСТАЛЬГИЯ"

18.40 Dj Aleksa

19.10 ЯНА ВАЙНОВСКАЯ

19.50 Dj Pilot ONE

20.20 группа «ТАКИЕ ДЕЛА»

Территория: ул. Московская между перекрестками ул. Оранжерейная и ул. Леонтьевская

15.00 - 19.00«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДРИФТ»

В программе интерактивная выставка личных авто, мотоциклов и квадроциклов, показательные выступления джамперов, квадроциклистов, байкеров, роллеров… Конкурс «Театральный дрифт»

БУФЕРНЫЙ ПАРК

15.00-19.00 Фестиваль воздушных змеев «Театр небес»