«Русские моряки показаны дураками, которые могут только пить водку и молиться»: Капитан 1 ранга раскритиковал фильм Люка Бессона про подлодку «Курск»

В России 27 июня 2019 года стартовал очередной зарубежный фильм о русской катастрофе. Вслед за сериалом HBO «Чернобыль» в прокате вышла картина о гибели русской подлодки «Курск». Продюсером фильма стал известный режиссер Люк Бессон. Лента позиционирует себя как «вся правда о мужестве и стойкости российских подводников». Посмотреть премьеру картины корреспондент «Комсомолки в Петербурге» отправился с неофициальным координатором штаба родственников погибших моряков подлодки «Курск». После того трагического дня, 12 августа 2000 года, глава Клуба подводников Петербурга, капитан 1 ранга Игорь Курдин был связующей нитью между близкими экипажа и командованием. Почти 19 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии, и зарубежная картина «Курск» его интересовала не меньше, чем нас.

- Сразу же после трагедии родственники моряков с «Курска» начали съезжаться к нам в клуб, - поделился воспоминаниям с «КП-Петербург» Игорь Курдин. – Мы до сих пор с ними в контакте, помогаем их детям. Поэтому, когда мы узнали о выходе картины, была идея собрать всех матерей, вдов, детей погибших офицеров и вместе посмотреть фильм. Но после того, что я увидел, я от этой идеи отказался категорически. Я не рекомендую смотреть им это кино. Другое дело, что они все равно посмотрят. Но самое обидное, что ее увидят дети погибших на «Курске» моряков, которые в момент трагедии были еще совсем маленькими.

Игорь Курдин 19 лет занимается изучением гибели подлодки "Курск"Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это попытка показать документальную историю гибели «Курска» с домыслом, - поясняет офицер. - Это плохая пародия на трагедию. Подводники погибли – в этом трагедия. Трагедия для их матерей, жен, детей. Они помнят своих отцов и мужей и чтут их память. Но этот фильм - ненаучная фантастика с попытками документальности. Они хотели показать характер людей, но у них этого не получилось. Одни несуразные моменты. Игорь Курдин признается: изначально понимал, что шел не на документальный фильм, а на художественный. Но картина вроде как позиционируется именно как «правда о трагедии».

ШТАМПЫ О РУССКИХ – ВОДКА И ПЕСНИ

Если режиссер «Чернобыля» и постарался отойти от западных стереотипов о русских, то Люк Бессон, создавая «Курск», даже не пытался. Картины начинается со свадьбы моряка – «грандиозной пьянки». Один из русских офицеров прямо кричит: «Мне жена сказала купить три ящика водки. И без этого домой не возвращаться». Затем уже на свадьбе: «Ну, так мы уже выпьем водки». И уже в самом конце фильма, когда подлодка затонула, а моряки теряют последние надежды, на «Курске» находят все ту же бутылку с сорокоградусной. Выпивают ее, осознают, что до гибели осталось две минуты и запевают песню.

- Первая сцена обязательно пьянка, - недоумевает офицер. - Все пьют водку, свадьба. Они поют песню о моряках в момент гибели, которую не знаю, кто сочинил. Я ее в первый раз слышу. Маловероятно, что офицеры вообще в такой момент запели бы песню.

Свадьба перед роковыми учениями Фото: "Кинопоиск"

Отправка «Курска» на роковые учения в фильме идет на следующий день после свадьбы. Но вместо традиционной формы морских офицеров, на актерах нет единой одежды.

- Такое ощущение, что сброд идет на лодку: кто в ватнике, кто в чем, - пожимает плечами офицер. - Неизбежность гибели таких военных возникает с первых минут. Потому что пиратский корабль лучше организован, чем русские офицеры. Об этом говорит и сцена с взорвавшейся торпедой.

«ПОГИБШИЕ МОРЯКИ ПОКАЗАНЫ САМОУБИЙЦАМИ»

Трагедия в фильме начинает проскальзывать почти сразу же. Офицеры, грузившие большую торпеду, почти заранее знают, что та вот-вот детонирует. В ленте моряки измеряют температуру того самого снаряда неизвестным прибором. Температура растет с бешеной скоростью. Об этом докладывают начальству и предлагают сбросить снаряд, чтобы избежать опасности. Но командование идет в отказ. Услышав его, русский офицер с горечью произносит: «Нам остается только молиться». В этот момент все взрывается.

- Я не буду говорить, что торпеды в фильме даже не отличаются друг от друга, - разводит руками глава клуба подводников. – Это декорации. Но вот стоит офицер с каким-то непонятным тестером, температура повышается. Надо быть самоубийцей, чтобы говорить «надо молиться». Надо не молиться, а торпеду отстреливать. Но ему говорят: «Может, мы успеем». Это бред такой! Через эти сцены склоняют к тому, что русские подводники – суицидники, которые пьют водку и поют песни.

Моряки в фильме измеряют температуру торпеды Фото: "Кинопоиск"

На самом же деле моряки измеряли не температуру, а давление торпеды.

- Проблемы начались, когда ее загрузили в торпедный аппарат, - объясняет Курдин. - Торпеда контролировалась. Ничего критичного не было. И уже перед самой стрельбой возникла ситуация, что повышается давление. Второй взрыв произошел через две минуты, а не как в фильме – вот подлодка падает, еще скользит по дну моря. Все понимают, что произошел взрыв. Но там все погибли мгновенно. А те, кто выжил, не мог знать, что случилось.

«РУССКИЕ – ТАКИЕ ТУПЫЕ, ЧТО ВСЕ БЕЗ ОПЫТА»

Сразу же после взрыва отсек, где находились выжившие моряки, заполняет вода. В этот момент они с трудом запускают насос, запитав его от клейм. На судне заканчивается воздух, поэтому старший офицер с товарищем плывет за кассетами для аппарата по выработке воздуха в другой отсек. Находясь на грани гибели, они достают их. Обрадованные моряки впускают героев обратно в отсек через дверь, из которой начинает хлестать вода. Но общими усилиями, они все же закрывают дверь обратно.

- Аппаратная выгородка была сухая, - уточняет офицер. - Там никакой воды не было. Аварийное освещение было, но оно работает недолго. И запуск насоса от какой-то клеймы – это бред. Дверь с таким мощным потоком воды просто не закрыть. Кассеты у них были, за ними никуда не надо было плыть.

Подлодка "Курск" затонула почти 19 лет назад Фото: личный архив Татьяны Гелетиной

Кассеты в фильме показаны в виде небольших турбин. Их загружает неопытный матрос. На оклик офицера, что нужно быть осторожнее – ведь любое прикосновение с водой, обернется гибелью всех выживших, матрос отвечает, что у него нет опыта, а только теория.

- Этот матрос снова показывает в фильме, что русские такие тупые, что никто ничего не умеет, - удивляется офицер. – Ну просто гибель – неизбежна. Там были офицеры, профессионалы. Они использовали аварийную систему регенерации воздуха. Это простая установка, в которую нужно вставлять пластины В-64, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Они выглядят иначе. Если кусок такой пластинки бросить в воду, то она вмиг вскипает. Эти пластины меняется примерно через восемь часов. В момент перезарядки пластин что-то произошло. Я думаю, что там упала капля масла или воды. Наверху всегда скапливается конденсат. Из-за этого произошло резкое возгорание.

Отсек, в котором находились офицеры, в фильме показан огромным. Сразу же после возгорание все люди падают в воду, которая уже просочилась в помещение. Когда все выплыли, моряки вздыхают: «Нам осталось жить пару минут, воздуха не хватит». И поют ту самую песню про моряков.

В подлодке разорвалась торпеда

- Там был огненный шар, - поясняет Курдин. - Они погибли в течение нескольких секунд. Все умерли от отравления угарным газом, верхние дыхательные пути у них были обожжены. Это отсек, где они были, на самом деле очень тесный. И офицеры всегда действовали по инструкции.

В фильме один офицер показан обезумевшим. Моряк скидывает с себя одежду до трусов и все время порывается выбраться из подлодки в открытое море. Но его останавливают другие с криком: «Мы все умрем».

- На самом деле офицеры грамотно перешли в кольцевой отсек, откуда действительно возможен выход на поверхность, - делится моряк. - Они были этому обучены, у них были дыхательные аппараты и костюмы для этого. Глубина, на которой находилась подлодка, это позволяла. И они собирались выплыть. Об этом говорит инструкция, которую они читали. Но Баренцево море холодное, моряки ждали, чтобы над их головами кто-то появился, чтобы их подхватили.

Игорь Курдин с картиной "Подлодка "Курск"

Сериал «Чернобыль» вызвал в России много критики, но все зрители сошлись в одном – ощущение реальности происходящего: вещи, интерьер, дома. Но «Курск» настоящего подводника сильно смутили.

«ЕСЛИ БЫ ПРИНЯЛИ ПОМОЩЬ АНГЛИЧАН – ВСЕ БЫ ВЫЖИЛИ»

- Это не подводная лодка, а декорации, - поясняет Курдин. – У меня вызывает раздражение, что даже нашу форму подобрать не могли. Люди собираются погибнуть и едят какой-то доширак, морепродукты. Жест прикладывания руки к сердцу - это же западный, а не наш. Венчание там показано – поют дети какие-то песни непонятные. Ощущения, что это все настоящее и правдивое, у меня не возникло. Там, конечно, не должно быть точных копий устройства отсеков. Но тут даже близко не было этого. Кино надо было делать вместе с русскими. Возможно ,тогда бы это была подлодка «Курск».

Русские военные в фильме боятся опозориться перед англичанами Фото: "Кинопоиск"

Самый большой акцент в фильме «Курск» сделан на неспособности русских помочь своим морякам. Спасательная капсула опускается в воду три раза. Каждый раз она подходит к подлодке «Курск», но не может пристыковаться. Буквально за минуту на судне садится батарея. И спасателям приходится уплывать обратно. В это же время англичане называют наше вооружение – «ведром с гвоздями». А затонувшие моряки каждый час посылают сигнал – бьют четыре раза молотком.

- В жизни самое плохое - это «как бы правда», - вздыхает офицер. - Показано, как появляется спасательное судно Михаил Рудницкий. Это долго муссируется. Люди смотрят и думаю, почему не могут пристыковаться, а тут батарея садится. Тут же сами русские офицеры говорят, что присоска у капсулы уже старая и вся изношенная. Ее плавят огнем, чтобы она приклеилась. Ну, кому такое в голову пришло только? То есть, она погрузится в воду и будет еще теплая? Такого не было. А присосаться она не могла потому, что после взрыва на «Курске» на комингс-площадке пошла трещина. Можно было это сказать, чтобы зрителям было понятно. Каждый час четыре удара – вздор. Непрерывно стучали они, сменяли друг друга.

Англичане в фильме вызывают симпатию Фото: "Кинопоиск"

Все попытки спасти моряков в фильме проходят на фоне англичан, которые готовы оказать помощь. Но русские от нее отказываются. Не помогают даже жены, которые кричат руководству флота: «Почему вы не примите их помощь?». В картине отказ объясняют тем, что Россия боится опозориться и выдать секреты, которые хранятся на лодке.

- Не будем принимать помощь англичан - не было такого! - удивляет Игорь Курдин. – Англичане действительно не могли дозвониться до руководства флота. Но то, что русские охраняют секреты, какие, нахрен, секреты? Там от подлодки ничего не осталось. Ощущение, что русские подводники и те, кто пытался их спасти, настолько бестолковые, что их гибель была предрешена. И вот если бы англичане, которые показаны в фильме очень хорошо и вызывают симпатию, если бы их помощь приняли раньше, то моряков бы спасли. Постоянное ощущение театральности.

Вдовы погибших моряков до сих пор оплакивают мужей

ХРОНОЛОГИЯ ТРАГЕДИИ «КУРСКА»

Суббота, 12 августа, 2000 года

23.30 - во время военно-морских учений российского флота в Баренцевом море на сеанс связи не вышла атомная подводная лодка К-141 «Курск».

Воскресенье, 13 августа

03.21 - эхолот крейсера «Петр Великий» обнаружил на морском дне «аномалию», которой, как стало ясно впоследствии, оказался лежащий на дне «Курск».

10.00 - первый спасательный корабль прибыл на место происшествия и начал попытки спасения подводной лодки.

Понедельник, 14 августа

11.00 - ВМФ впервые сообщает о затоплении «Курска». По словам военных, с лодкой установлена радиосвязь, однако затем эта информация опровергается сообщениями о том, что единственным способом общения с экипажем является «перестук».

14.00 - НТВ сообщает о затоплении носовой части субмарины.

16.00 - военные отрицают затопление и впервые сообщают о времени аварии.

Все моряки погиблиФото: Тимур ХАНОВ

Вторник, 15 августа

05.00 - жестокий шторм не дает спасателям начать работу.

09.00 - по словам военных, они слышали акустические сигналы от экипажа и знают, что моряки живы.

15.00-18.00 - по словам официальных лиц, спасательная операция началась. Представитель ВМФ утверждает, что кислорода на борту «Курска» осталось немного.

21.00 - под воду опускается первая спасательная капсула. Менее чем через час попытка прекращена из-за сильного шторма.

Среда, 16 августа

15.00 - глава правительственной комиссии первый вице-премьер Илья Клебанов говорит, что признаков жизни на борту подводной лодки нет.

16.00 - Москва официально запросила помощи у Лондона и Осло.

Четверг, 17 августа

Предпринимается шесть попыток пристыковать спасательную капсулу к люку подводной лодки, однако все они оканчиваются неудачей из-за тяжелых погодных условий.

Пятница, 18 августа

Утро. Предпринимается очередная попытка стыковки спасательного аппарата. Сила шторма - два балла, скорость ветра - десять метров в секунду. Данные о состоянии лодки и экипажа по-прежнему недостоверные.

Вечер. Руководитель пресс-службы ВМФ России называет ситуацию на борту «Курска» закритической.

Суббота, 19 августа

Ночь. Владимир Путин по возвращении из Крыма в Москву заявляет, что остается мало надежды на спасение кого-либо из находящихся на борту атомохода.

17.00 - начальник штаба Северного флота адмирал Михаил Моцак делает заявление, что на борту «Курска» в живых никого не осталось.

Воскресенье, 20 августа

Утро. К спасательной операции подключаются британцы и норвежцы.

12.30 - норвежский робот-манипулятор достиг подлодки.

17.00 - появляются сообщения о том, что норвежским водолазам удалось отвернуть вентиль люка «Курска», но поднять крышку они не могут. Тем не менее водолазы считают, что в шлюзовой камере есть человек, который, похоже, пытался выбраться наружу.

Понедельник, 21 августа

07.45. Норвежским водолазам удалось открыть люк. В шлюзовой камере людей не обнаружено.

17.00 - начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа АПЛ К-141 «Курск».

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