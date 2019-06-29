Ольга Бузова на два дня стала игроком «Барселоны» и попутно поздравила Глушакова с переходом в «Ахмат»

Ольга Бузова стала...игроком «Барселоны». Да-да, той самой грозной испанской «Барселоны». Но, разумеется, в основной состав каталонского клуба ее не пустили, а вот потренироваться пару дней на базе команды - пожалуйста. Но и это еще не все! На правах коллеги, она поздравила с переходом в грозненский «Ахмат» бывшего игрока столичного «Спартака» Дениса Глушакова.

- «Ахмат» - сила. Мои поздравления, - написала в «Инстаграме» футболиста Бузова.

glushak8 Ольга Бузова поздравила Дениса Глушакова с переходом в "Ахмат"

Ну а до этого болельщица «Зенита» (как и все петербуржцы) успела приехать на тренировочную базу Барселоны, чтобы в составе интернациональной команды из представителей 22 стран научиться играть в футбол.

- Пришли на тренировку, будем учиться подавать мяч как настоящие профессионалы, - написала Ольга под фотографией, где она красуется в цветах каталонской команды. - Два дня я буду жить жизнью футболистов клуба Барселоны и, конечно же моя форма не может быть другой.

buzova86 Ольга Бузова стала игроком "Барселоны"

Правда у себя в сторис Оля тут же пожаловалась, что бутсы, оказывается, очень узкие. При этом Бузова призналась, что много лет «топит» за «Барсу». Это ее любимый клуб, после «Зенита», конечно же.

На самом деле, певицу пригласили в Испанию не за красивые глаза и не за спортивные таланты. Поездку организовал один из спонсоров «Барселоны», который выбрал Ольгу среди всех российских знаменитостей.

Неизвестно, чем руководствовалась компания, но вряд ли среди поклонников исполнительницы много страстных фанатов футбола. Впрочем, кто знает, ведь после брака с Дмитрием Тарасовым, этот спорт для Бузовой не чужой.

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