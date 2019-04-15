Ольга Бузова: «Я бы переспала с Тарасовым, за шесть лет были потрясающие моменты»

Певица Ольга Бузова стала на днях героиней провокационного шоу на Youtube-канале «ППУ» (поцеловать, переспать, убить). По условиям шоу 33-летняя телеведущая и певица должна была выбрать из тройки предложенных ей людей, с кем бы она переспала, кого бы убрала и кого бы поцеловала. Со словами: «Ну, надо, так надо» любвеобильная Бузова принялась за игру. Первая тройка: «Киркоров, Басков, Галкин» - не вызвала у артистки никаких метаний.

- Ой, я уже сто лет ни с кем не спала, но сделала бы это с Филиппом Киркоровым, у него прекрасный рост, прекрасные гены, ведь дети красивые, - мечтательно протянула Бузова. - Я думаю, что он бы тоже не отказался переспать со мной (смеется). Убрала бы Баскова, а Галкина бы поцеловала.

Кстати, о возможном романе певицы с королем эстрады давно уже ходят слухи, а своими общими фото и видео в соцсетях они только подогревают интерес публики. Пока Бузова мечтательно рассуждала о возможных перспективах, показалась следующая «тройка игроков». Похоже, авторы шоу решили пошутить, собрав в одну компанию бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова и двоих его друзей - певца T-Killah и блогера Амирана Сардарова, известного по каналу «Дневник хача». Как только Ольга увидела снимки, с ее лица сразу сошла улыбка. Она заявила, что среди этой тройки мужчин нет, но выбор все же сделала.

- С Тарасовым я бы переспала… Ну а что, свое г***о родное. Вроде как шесть лет вместе прожили, были и потрясающие моменты за это время, - начала рассуждать Бузова. - Хотя у него я все уже видела, может что-то новенькое попробовать? Эх, какую женщину он профукал, пусть живет и мучается теперь. Надо его поцеловать, обнять и сказать: «Дурачок ты мой, что же ты наделал?»

Напомним, Бузова разошлась с футболистом Дмитрием Тарасовым в конце 2016 года. Развод сопровождал грандиозный скандал, после которого, надо сказать, карьера певицы резко пошла в гору. Друзья Тарасова - певец T-Killah и блогер Амиран Сардаров - тогда встали на сторону футболиста, высмеивая певицу. Бузова назвала T-Killah предателем и призналась, что с удовольствием бы его убрала, как и Амирана.

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