2019-06-30T20:10:59+03:00
Происшествия

В Ленобласти школьника, зарезавшего 49-летнего мужчину из-за замечания, отправили под домашний арест

Пострадавший скончался в больнице от полученных травм
Маргарита РЕПИНА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жители поселка Лесколово в Ленинградской области третий день обсуждают трагедию, произошедшую в местном магазине. 15-летний школьник набросился с ножом на взрослого мужчину. Тот скончался в больнице от полученных травм.

СДЕЛАЛ ЗАМЕЧАНИЕ

ЧП произошло вечером 28 июня. 15-летний Артем приехал в поселок во Всеволожском районе Ленобласти из Петербурга. Подросток гнал по улице на своем скутере. В этот момент дорогу переходил 49-летний Хаматуло Розиков. Тот сделал юноше замечание, поскольку парень едва не сбил его на «зебре».

Спустя несколько минут мужчина зашел в супермаркет и, кажется, уже забыл о конфликте. Однако скутериста нравоучения задели. Подросток кинул транспорт на улице и забежал в продуктовый вслед за «обидчиком». Там он накинулся на Розикова. В ход пошли кулаки, затем парень достал холодное оружие.

15-летний школьник ударил мужчину ножом в грудь. Фото: скриншот видео 47news.

15-летний школьник ударил мужчину ножом в грудь. Фото: скриншот видео 47news.

На записях с камер наблюдения видно, как Артем ударил мужчину сначала кулаком в лицо, потом – ножом в грудь. Справиться с озверевшим школьником пострадавшему помогли посетители магазина. Они же вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но медикам не удалось его спасти. Он скончался в больнице.

"ЖИЗНЬ НЕ СЛОЖИЛАСЬ"

Нападавшего скутериста нашли спустя сутки. Его друг говорит, что у «парня вообще жизнь не сложилась».

- Я посмотрю на вас, когда это будет ваш сын или лучший друг. Пацана подставили, - считает Алексей. - И вам вообще какое дело? Может у парня что-то не сложилось или кто-то в жизни обидел.

Также известно, что погибший приехал в Петербург из Узбекистана. Местные жители рассказывают, что у него остались жена и двое детей. Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователь ходатайствовал перед судом, чтобы юношу заключили под стражу, однако суд отправил подозреваемого в убийстве подростка меру под домашний арест, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета 30 июня.

Также в ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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