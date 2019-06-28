Новый слоган, новый стиль: У МТС произошел ребрендинг

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС изменил слоган, визуальный стиль и позиционирование. В визуальном стиле МТС избавился от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга стала красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

Обновленный логотип и слоган стал отражением стратегии компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов.

- Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам, - отмечает вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. - Обновление визуального стиля и слогана - закономерный процесс развивающейся компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров. Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда.

В компании МТС также отметили, что представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС, как близкая их жизненным ценностям и соответствующая бренду.

Первая рекламная кампания с новым брендингом МТС стартовала 24 июня. Главным героем кампании остался известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев.

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