2019-06-28T16:51:12+03:00
Общество

Новый слоган, новый стиль: У МТС произошел ребрендинг

Изменения отразили новую стратегию компании по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках
Поделиться:
Фото предоставлено МТС.Фото предоставлено МТС.
Изменить размер текста:

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС изменил слоган, визуальный стиль и позиционирование. В визуальном стиле МТС избавился от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга стала красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

Обновленный логотип и слоган стал отражением стратегии компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов.

- Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам, - отмечает вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. - Обновление визуального стиля и слогана - закономерный процесс развивающейся компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров. Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда.

В компании МТС также отметили, что представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС, как близкая их жизненным ценностям и соответствующая бренду.

Первая рекламная кампания с новым брендингом МТС стартовала 24 июня. Главным героем кампании остался известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
О трендах рынка детских товаров и какие игрушки Филипп Киркоров покупает своим детям?
Рынок игрушек и детских товаров растет высокими темпами. Такими, что представители отрасли уже участвуют в крупных экономических форумах. Наравне с «Роснефтью» и «Газпромом»
Не делайте из Депардье преступника: представители актера заверили, что он платит налоги и не собирается бежать из России
Соцсети запустили слух, что актер уезжает в Бельгию. Масло в огонь подкинула новосибирская налоговая, заблокировав банковский счета француза
Главрыбвод возрождает селекционную работу в рыбоводстве страны
Сегодня в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, зарегистрировано 49 пород, кроссов и одомашненных форм различных видов рыб. В основном это породы карпа, форели и осетровых
Иркутская область вернулась к Госплану
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) решил использовать партийный опыт, отказаться от идеологической шелухи и попробовать взять то хорошее, что позволяло Советскому Союзу в свое время сделать мощнейший экономический рывок
Новости 24
Неравнодушные петербуржцы спасли детенышей енота-полоскуна из рабства
Сто собак подстригут на свитера для петербургских бездомных
Бизнесмен-гангстер из Петербурга получил 20 лет тюрьмы за заказные убийства и незаконный оборот оружия
Строительная компания «СПб Реновация» достроит дома в ЖК «Живи! В Курортном»
Двое подростков и двухлетний малыш попали под минивэн в Ленобласти
Бесстрашные альпинисты установили на шпиле Лахта-центра метеостанцию
Спасенный в Петербурге тюлень пересек границу Эстонии и отдохнул в Финляндии
Граффити про сестер Хачатурян, убивших своего отца, появилось в Петербурге
Горизбирком продлит сроки подачи документов на муниципальных выборах
Петербургский депутат предложил выписывать рецепты на лекарства отпускникам, едущим за рубеж
За время закрытия «Академической» автобусы перевезли 6 миллионов пассажиров
Выходные в Петербурге пройдут без дождей
На трассе «Кола» иномарку с ярославскими номерами намотало на столб, пострадали три человека
На станции «Гражданский проспект» на два месяца ограничат вход из-за работ на эскалаторе
Три «Сапсана» и 26 поездов «застряли» на линии Москва -Петербург из-за украденного кабеля
«Зенит» начал продажу билетов на первые домашние игры нового сезона
В Колпино открыли движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе
Под Гатчиной ночью машина насмерть сбила женщину и скрылась
От метро «Улица Дыбенко» до Кудрово запустят трамвай и сэкономят 3 миллиарда
"Драконистый" БМВ разбился на Вантовом мосту и собрал утреннюю пробку на КАД
Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: дожди и сильный ветер
Большие на помощь маленьким: Водитель автокрана перевел семью уток через дорогу в Петербурге
Жительница Петербурга похитила и задушила женщину из-за ревности
В Петербурге собираются спасти особняк Челищева
Петербуржцы катались по Нарве и случайно пересекли границу