В Петербурге состоялся бизнес-завтрак "Проектное финансирование - есть свет в конце туннеля! Практические кейсы и рекомендации"

Представители строительных компаний, уполномоченных банков и общественных организаций в ходе бизнес-завтрака обсудили положительный и отрицательный опыт взаимодействия застройщиков и банков при осуществлении проектного финансирования в строительстве многоквартирных домов. Поделились о возникших трудностях и способах их преодоления, а также позитивном влиянии проектного финансирования в ходе проектирования, бизнес-планирования и строительства жилых домов.

В бизнес-завтраке приняли участие представители застройщиков ГК «ЦДС», ГК «КВС», ЮИТ-Санкт-Петербург, Главстрой Санкт-Петербург, Бонава Санкт-Петербург, AAG, БФА-девелопмент, общественных профессиональных объединений.

До дня «икс», даты перехода застройщиков на проектное финансирование, остаются считанные дни. Если к 1 июля 2019 года у застройщика не получено заключение о соответствии строительной готовности объекта, по нему Росреестр прекращает регистрацию новых договоров долевого участия. В тоже время, для проектов, где критерий заключенных договоров долевого участия будет превышать 10% – предусмотрена возможность до октября текущего года за собственные средства застройщика довести строительную готовность до 30% и получить советующее заключение.

На сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга реализуется 431 объект общей площадью свыше 25 млн квадратных метров, каждый из которых к отчетной дате должен получить заключение о соответствии критериям Постановления Правительства РФ№ 480 (30% строительной готовности и 10% заключенных договоров долевого участия), в соответствии с которым застройщики должны либо перейти на проектное финансирование, либо в течение трех лет завершить стройку по ранее действующим нормам.

Выданы заключения более чем по 70 объектам, еще 100 находятся на рассмотрении. По прогнозам Комитета по строительству, 72% проектов будут соответствовать критериям федерального законодательства, 123 стройки пока вызывают вопросы, но только по 32 объектам есть серьезные опасения, которые касаются как несоответствия установленным параметрам, так и возможного отказа банков в получении проектного финансирования. На сегодняшний день отказ получили четыре проекта.

Открывая бизнес-завтрак, генеральный директор Большого Сервера Недвижимости, исполнительный директор Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя" Валентина Нагиева подчеркнула, что он проводится в рамках ХII-го конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской и продолжает цикл мероприятий по обсуждению актуальных вопросов жилищного строительства.

Алексей Белоусов, генеральный директор CРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга», отметил, что в каждой компании сегодня своя ситуация – кто-то чувствует себя хорошо, кто-то, возможно, будет вынужден уйти с рынка. Это станет ясно до 1 октября. Как только были внесены поправки в 214ФЗ, все застройщики начали формировать свой запас прочности, накапливать финансовый ресурс, чтобы выйти на эту дату с дополнительной подушкой безопасности. Есть надежда, что рынок Петербурга выйдет из этой ситуации с наименьшими потерями.

Основными спикерами встречи стали Максим Жабин, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» и Ольга Храмцова, начальник Управления кредитования Головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Компания работает по схеме проектного финансирования со Сбербанком с 2016 года, опробовала ее и нашла свои преимущества.

По мнению Максима Жабина, проектное финансирование – это не проблема, а реальная возможность для строительной компании выйти на новый, более высокий уровень. Он обозначил ряд идей, которые изменили «ЛенРусСтрой» в процессе этого опыта.

Первое – это новые люди в финансовом блоке, которые были способны разделить новые знания и принципы работы с банком. Перейдя на проектное финансирование, компания поменяла свою стратегию, став более привлекательной для банка с точки зрения высокой маржинальности проектов. Чтобы реализовать идею проектного финансирования, в компании полностью изменена структура, подобраны «правильные» сотрудники, способные управлять проектами, изменена структура самого девелопмента.

Второе – налажена работа с проектировщиками, готовыми создавать дома, востребованные у потребителя. Такие специалисты умеют считать деньги застройщика и позволяют ему оптимизировать производство.

Третье – яркое и креативное оформление строительной площадки, которое в итоге сделает проект высокомаржинальным.

Наконец многое решают мотивация персонала, партнерство и постоянное совершенствование работы отдела продаж.

Ольга Храмцова рассказала, на что обращает внимание Сбербанк, принимая решение о проектном финансировании. – В первую очередь, на репутацию застройщика, его бюджет, его маркетинг и его документы. Когда сходятся эти истории, банк достаточно оперативно и быстро в течение месяца принимает решение о проектном финансировании. В проекте важны наличие грамотной проектной документации и его капитал. Самое сложное – это оценить, за сколько денег будет построить дом.

Препятствием для перехода на проектное финансирование является отрицательная репутация застройщика и его опыт строительства. Если у банка нет претензий к юридическому лицу и бенефициарам, с ними не было связано никаких неприятных историй, банк готов рассматривать застройщика в рамках проектного финансирования. Второй важный аспект – сам проект. Открывая счета эскроу, банк берет на себя все финансовые риски, будучи обязанным профинансировать стройку и обеспечить строительство дома и его и ввод в эксплуатацию. Расчеты показывают, что рентабельность проекта в 12% позволяют банку принимать на себя все риски.

Сумму, которую банк готов рассматривать, составляет 85%, остальные 15% - это участие самого застройщика. Оно может быть как в виде стоимости земельного участка по фактической рыночной стоимости (в зависимости от локации, она может достигать 25-35% от стоимости проекта), так и стоимости квартир.

Базовая стоимость самого проектного финансирования для застройщика сегодня составляет 11,5%.

Банк готов идти навстречу застройщикам, готовым к кредитным рискам. Гибкость индивидуального подхода выражается в том, что банк готов выдавать деньги на приобретение земельного участка, присоединение, а также давать деньги в размере 50% от стоимости земельного участка под будущее строительство, и столько же – при условии рентабельности существующего проекта.

Представители застройщиков заметили, что если в Петербурге рентабельность проекта в 12% возможна, то в регионах, например, в той же Ленинградской области, не достижима. А это значит, что получить проектное финансирование нереально.

Представителей компаний-застройщиков интересовали детальные вопросы, вплоть до логистики принятия решения банком по проектному финансированию и достаточности профессиональных специалистов. Оценка строительных проектов без профессиональных оценщиков невозможна. Ольга Храмцова ответила, что в Сбербанке всегда существовало подразделение по строительной экспертизе, с апреля оно расширено до 9 экспертов, а с июля штат инспекторов будет расширен.

С начала 2019 года в Петербурге в Сбербанк было подано около 40 кредитных заявок, по 15 из них принято решение по проектному финансированию, буквально нескольким застройщикам было отказано из-за отрицательной репутации.

Татьяна Утепова, директор Академии Бизнес-Финанс, заметила, что наблюдая за развитием процесса перехода на проектное финансирование, можно сделать вывод, что все идет к тому, что, как и в прошлом веке, банковское сообщество от универсальности перейдет к специализации.

Ангелина Радько, партнер практики "Продажи", руководитель направления "Ценообразование" консалтинговой компании «Манн, Черемных и Партнеры», поделилась опытом компании в повышении маржинальности проектов с помощью стратегии динамических цен и управления ценообразованием.

Заместитель директора по продажам компании Главстрой Санкт-Петербург Ольга Кузнецова уточнила, что компания работает с проектным финансированием от Газпромбанка. Сейчас под пристальным вниманием оказались такие характеристики застройщиков, как устойчивость финансового положения и кредитный рейтинг. Эти показатели могут подтвердить надежность компании как в глазах банка, так и в глазах семей, которые выбирают квартиру для себя. Ничего экстраординарного в новых процедурах работы нет. Конечно, при оформлении проектного финансирования и эскроу-счетов возникают вопросы, но они решаемы.

Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО "БФА-девелопмент", отметила, что рынок недвижимости функционирует в условиях, когда на протяжении нескольких лет не растут доходы населения, поэтому по определению он останется конкурентным. Даже если предположить, что часть застройщиков уйдут с рынка, и число предложений сократиться, не все проекты будут обеспечены спросом. Петербург, в отличие от Краснодара и Тюмени, не самый напряженный регион с точки зрения предлагаемых строящихся квадратных метров на душу населения, однако, застройщики останутся в условиях жесткой конкуренции, и не смогут себе позволить расслабиться. Важным драйвером рынка должно стать снижение ставок по ипотеке, если этот тренд получит развитие во второй половине года.

Олег Бритов, исполнительный директор Союз строительных объединений и организаций, вице-президент РСС по Северо-Западному ФО, резюмировал, что в Петербурге, в отличие от многих регионов России, переход на проектное финансирование, пройдет с меньшими потерями благодаря постоянному диалогу строительного бизнеса и власти. «У наших строителей есть ресурсы для плавного ухода от формата долевого строительства, однако часть ответственности за состояние отрасли теперь на банковской системе. От эффективности взаимодействия строителя и банкира зависит, в том числе конечная стоимость жилья. Во всей этой ситуации нельзя забывать о покупателях, которым приобретение жилья в новостройке должно быть по силам».