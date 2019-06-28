Погода в Санкт-Петербурге на июль 2019 года: Месяц будет жарче обычного

Традиционно на июль петербуржцы строят большие планы. По всем климатическим показателям – это самый теплый месяц в году. И один из самых дождливых. Каким будет лето в 2019 году в Санкт-Петербурге и к чему готовиться горожанам в июле, «Комсомолка» узнала у синоптиков.

Первое, о чем предупреждают метеорологи – о шортах и платьях в первую неделю июля придется забыть. Месяц начнется с заметного похолодания. Виной тому циклон, навестивший Северную столицу в конце июня. К счастью, задержится он ненадолго. Примерно за десять дней его активность упадет, и к нам вернется жаркое солнечное лето.

- В целом июль будет довольно благоприятным, - делится руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. – Сначала температура будет ниже нормы, а затем - немного, но выше.

Хочется верить, что июль будет не хуже июня.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом в городе ожидаются осадки. Обычно в июле бывает 14 дождливых дней. Синоптики предполагают, что не стоит ждать аномальной засухи или бурных тропических ливней. Скорее всего, количество ненастных дней останутся в пределах нормы.

- Среднемесячная температура июля -17,7 градусов. Дневная - 21,9 градусов, ночная – 13,9 градусов, - объясняет Мироничева. – Ожидается, что в этом месяце столбик термометра днем будет колебаться от +19 до +24. При этом в отдельные дни первой декады он может упасть до +14, а второй и третьей – подскочить до +25…+30.

Правда, до рекорда все равно не дотянет. Самую высокую июльскую температуру зарегистрировали 28 июля 2010 года. На улице стояло пекло: +35,3 градуса. Внесен в базу и температурный минимум. 21 июля 1968 года жители города перенеслись в позднюю осень - воздух не прогрелся выше 4,9 градусов тепла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Июнь 2019 года в Петербурге дважды побил рекорды

Синоптики уже подвели итоги первого летнего месяца. Назвать его можно если не аномальным, то нетипичным точно. Во-первых, дважды были побиты температурные рекорды. 7 и 8 июня воздух прогрелся до рекордных для этих дней значений (+31,1 и +31,4 градуса) и переплюнул показатели 1988 и 1989 годов.

- Среднемесячная температура воздуха в июне будет на 3 градуса выше климатической нормы, - рассказывает Наталья Мироничева. - Это примерно шестой результат за всю историю инструментальных наблюдений - 138 лет. Рекорд принадлежит июню 1999 года. Тогда было на 4,9 градуса теплее обычного.

Еще из удивительного – осадки. Их количество не дотянуло и до половины месячной нормы. При этом синоптики отмечают «пеструю картину» дождей. 22 июня жителей южных районов города испугал сильный ливень. При этом на севере Петербурга дождя практически не было.

- В последних числах июня погода заметно поменялась, - отмечает Наталья Мироничева. - Циклоны, которые активизировались над Атлантикой и севером Европы, принесли с собой облачную, с периодическими дождями погоду. Температура упала. Точнее, просто вернулась к своей климатической норме.