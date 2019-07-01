2019-07-01T13:58:17+03:00
Происшествия

Сальмонелла и кишечная палочка: 31 человек отравились шавермой в кафе Петербурга

Инфекция могла находиться в фирменном белом соусе
Лилия КОЗЛОВА
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Более 30 человек отравилось шавермой на севере ПетербургаБолее 30 человек отравилось шавермой на севере ПетербургаФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Сотрудники Роспотребнадзора Петербурга проводят расследование в связи со вспышкой сальмонеллы. Все факты приводят к кафе «Евро Кебаб» в доме 6 по проспекту Непокоренных в Калининском районе. На сегодняшний день уже 31 посетитель и два работника этого заведения пострадали. Всему виной местная шаверма, которая готовилась из овощей и курицы сомнительного происхождения.

Кафе «Евро Кебаб» открылось всего месяц назад, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Площадь Мужества». Готовили в заведении самый популярный вид петербургского стритфуда – шаверму. Однако оказалось, что за месяц своей деятельности, владельцы общепита так и не уведомили о начале своей деятельности ни один из контролирующих органов, в том числе и Роспотребнадзор.

- Первые «жертвы» шавермы объявились в субботу, 29 июня. В больницы Петербурга с жалобами и признаками отравления обратились пять человек. У всех одни и те же симптомы, все ели в одном и том же заведении, - рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Дальше жалоб стало поступать больше. Все заболевшие связывали свой недуг с шавермой в «Евро Кебаб» у площади Мужества. В итоге за выходные с острым кишечным отравлением слегли 31 человек и два сотрудника кафе, один из них повар. Госпитализация потребовалась 28 посетителям кафе, причем, 15 из них студенты Политехнического института, которые живут и учатся и как раз недалеко от лавки с шавермой.

Спровоцировать кишечное отравление могло что угодно. Когда инспекторы пришли проверять кафе, увидели жуткую картину: все продукты в кучу, раздельных мест для их нарезки нет, документов на товары нет, ярлыков со скором хранения тоже нет, а о контроле качества и речи не шло. Кроме того, у сотрудников кафе обнаружили признаки кишечной инфекции.

Что касается сальмонеллы, то ее посетители кафе могли подхватить из фирменного соуса, в который добавляются сырые яйца. Сейчас началось расследование в отношении поставщика яиц и курицы.

Сколько еще посетителей кафе, съевших шаверму, могли отравиться, не известно. Вполне вероятно, что их количество намного больше, ведь «кебаб» каждый день едят огромное количество людей.

Сейчас расследование Роспотребнадзора продолжается. Заразную кафешку временно закрыли с двух часов ночи 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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