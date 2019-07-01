Резкое похолодание после жары: Синоптики рассказали, как долго в Петербурге будут идти дожди

Жаркое лето вновь вернулось в Петербург. Июль словно подтвердил звание самого знойного месяца и с первого дня начал одаривать горожан солнцем и теплом. Но увы, такая погода продержится в Северной столице недолго. Уже во вторник вечером - среду на город налетит циклон из Скандинавии, который принесет похолодание и непогоду.

- Ничем не могу порадовать читателей «Комсомолки». В среду, 3 числа температура понизится до 15 градусов. По прогнозам, это будет самый низкий показатель за июль, - рассказал в интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» метеоролог, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Несмотря на прогнозы, сильной жары горожанам ждать не стоит.Фото: Сергей Грачёв

Естественно, что с приходом циклона начнутся и дожди. Горожанам советуют ежедневно брать с собой зонты. В целом, со среды и до конца недели в Петербурге будет пасмурно, ветренно и прохладно - не выше 18-19 тепла. Зато со следующего понедельника погода придет в норму.

- Среднесуточная температура в июле - 18 градусов тепла. Это самый теплый месяц в году, его еще зовут «макушкой лета». Правда, я не верю в прогноз, что нынешний июль станет очень жарким. Первая декада будет прохладной и дождливой, а со второй можно ждать температуры +20...+25, - рассказал Валерий Малинин.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали июльскую жару выше климатической нормы.