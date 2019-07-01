Четверо из 28: Горизбирком Петербурга назвал претендентов на кресло губернатора

Если о муниципальной кампании в Петербурге слышно очень многое, и в первую очередь со вниманием Москвы из-за возникающих то тут, то там скандалов, то параллельная ей губернаторская проходит тихо и спокойно. А ведь 1 июля она фактически вышла на финишную прямую. Сегодня петербургский горизбирком опубликовал документы, согласно которым продолжить борьбу за кресло главы Северной столицы смогут лишь четверо. Четверо из 28-ми.

- 1 июля 2019 года в 18:00 завершился период выдвижения кандидатов на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора, - сообщает пресс-служба горизбиркома.

Изначально, как упоминалось выше, документы в избирательную комиссию подали 28 претендентов. По закону они должны были собрать подписи 155 депутатов муниципальных образований (10 процентов от общего числа), то есть пройти так называемый муниципальный фильтр.

Кроме того, самовыдвиженцы, в отличие от представителей политический партий, должны были заручиться поддержкой и простых петербуржцев. Изначально было понятно, что некоторые использовали выборы как способ заявить о себе - выполнять требования они не собирались.

К 1 июля в горизбирком подписные листы сдали только 11 человек. Но в итоге, соблюсти все условности получилось только у четверых. Ими стали представитель КПРФ Владимир Бортко, член «Справедливой России» Надежда Тихонова, Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец.

В самом горизбиркоме уточняют, что как об участниках выборов о четверке кандидатов говорить рано. Сейчас специалисты проводят проверку подписных листов и если все будет в порядке, только тогда Бортко, Тихонову, Беглова и Амосова можно считать финалистами губернаторской кампании.