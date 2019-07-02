Квартиры в жилых комплексах «Лидер Групп» подорожают

Стоимость квадратного метра в жилых комплексах застройщика «Лидер Групп» будет планово увлечена 15 июля. Подорожание коснется ЖК «Три кита 3», «Богатырь 3», а также всех очередей проекта «Территория». Пока квартиры в этих комплексах все ещё можно купить по старой цене.

КОНКРЕТНО

Жилой комплекс «Три кита 3» — это новый микрорайон с домами от 8 до 18 этажей, расположенный в нескольких минутах пешком от станции метро «Девяткино». Более того, для автомобилистов предусмотрены удобный въезд на КАД и подземный паркинг. В охраняемом благоустроенном дворе есть свой детский сад, фитнесс-центр с двумя бассейнами, а также детские и спортивные площадки. Холлы домов радуют глаз дизайнерской отделкой, а среди разнообразия рациональных и европланировок найдёт квартиру своей мечты как молодая пара, так и большая семья.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих девелоперов не только Северо-Западного федерального округа, но и всей России. В 2018 году, по данным Единого реестра застройщиков, компания заняла третье место по объемам ввода и четвертое по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Петербурга и Ленинградской области. За 31 год работы девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла. В портфеле «Лидер Групп» — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий. Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов. Знаковый для застройщика проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

* Реклама.