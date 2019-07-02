«Лидер Групп» достроил два корпуса печально известного ЖК «Ленсоветовский»

Госстройнадзор по Петербургу выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов в поселке Шушары. Речь идет о корпусах 5 и 10 на 304 квартиры в жилом комплексе «Ленсоветовский», который после банкротства ГК «Титан» достраивала компания «Лидер Групп». О том, что застройщик намерен участвовать в достройке ЖК, ранее сообщал заместитель председателя комитета по строительству Смольного Евгений Барановский. Впрочем, это уже не первый случай, когда «Лидер Групп» помогает городу в завершении проблемных объектов. —Сколько город ни борется, в ситуации, когда растут проблемы, как финансовые, так и организационные, мы приветствуем и всячески радуемся любой помощи и поддержке крупных застройщиков в решении проблем недостроя. А «Лидер Групп» — это, безусловно, крупный и солидный застройщик, – заявил Барановский и заверил, что нет никаких сомнений в том, что объекты компании обязательно будут сданы. ЖК «Ленсоветовский» компания «Титан» строила с 2006 года. Комплекс из 11 домов на полторы тысячи квартир планировалось сдать еще в 2008 году. Дольщики проблемного ЖК были внесены в официальный список обманутых только в 2013 году. «Лидер Групп» приступила к достройке в конце 2017 года, и уже сегодня корпуса введены в эксплуатацию. —Безусловно, это происходит потому, что к проекту подключились такие крупные городские застройщики, как «Лидер Групп», оказывающие помощь нашим пострадавшим гражданам, — отметил председатель. В «Лидер Групп» отметили, что компания и впредь будет участвовать в различных социальных проектах и оказывать посильную помощь городу.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих девелоперов не только Северо-Западного федерального округа, но и всей России. В 2018 году, по данным Единого реестра застройщиков, компания заняла третье место по объемам ввода и четвертое по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Петербурга и Ленинградской области. За 31 год работы девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла. В портфеле «Лидер Групп» — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий. Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов. Знаковый для застройщика проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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