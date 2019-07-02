Версия гибели моряков на атомной подлодке АС-12 «Лошарик»: 14 подводников пожертвовали собой, спасая корабль

1 июля в российских территориальных водах разыгралась настоящая трагедия: 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на подводной лодке. По сообщению Министерства обороны России, на момент ЧП они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

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Каких-либо подробностей о случившемся официальные источники пока не дают. На момент сдачи газеты в печать было известно лишь, что 14 моряков отравились продуктами горения, а сам глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе в Североморске. Также по косвенным признакам можно предположить, на какой именно подлодке вспыхнул пожар. Различные источники сообщают, что это, скорее всего, была глубоководная атомная станция АС-12, за оригинальную внутреннюю конструкцию (несколько шарообразных отсеков помещены в единый удлиненный корпус) получившая прозвище «Лошарик». Предположительно, экипаж АС-12 составляет 25 человек.

Чтобы хоть как-то разобраться в случившемся, мы связались с петербургским экспертом по подводным лодкам Игорем Михайловым (свое настоящее имя собеседник он попросил не указывать, ссылаясь на то, что детали истории и ее действующие лица, скорее всего, будут строго засекречены) и попытались вместе с ним восстановить картину случившегося.

- Говорить сейчас о трагедии что-то определенное рано, - отмечает Михайлов. - Все, что мы можем – предполагать и выдвигать версии. По моему мнению, количество погибших говорит о том, что пожар был локализован путем герметизации – то есть, экипаж загерметизировал, закрыл отсек, в котором началось горение, чтобы спасти корабль, чтобы огонь и угарный газ не пошли дальше.

По словам нашего собеседника, такие действия предполагает «Руководство по борьбе за живучесть» - это основной документ, в котором указано, что нужно делать команде во время чрезвычайной ситуации.

- Есть и второй вариант – что огонь распространялся лавинообразно, и экипаж просто ничего не успел предпринять, - продолжает Михайлов. - Но он, как мне кажется, менее вероятен.

Меньше всего сейчас можно сказать про предполагаемую причину возгорания. Ей, подчеркивает эксперт, могло стать что угодно, поскольку ни одна, даже самая современная подводная лодка не защищена от пожара на 100%. Как показывает статистика, чаще всего пожары случаются из-за технических сбоев (воспламенение обмотки двигателя, короткое замыкание, отказ систем очистки воздуха и так далее) или из-за ошибки личного состава. Но здесь как раз с уверенностью ничего говорить нельзя, пока не будет результатов официального расследования.

ТТХ атомной глубоководной станции АС-12 «Лошарик»

Что известно про глубоководный аппарат, на котором во время пожара погибли 14 моряков. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Длина: 60 метров

Подводное водоизмещение: около 2 000 тонн

Подводная скорость: 30 узлов (больше 55 километров в час)

Предельная глубина погружения: 3 000 метров

Автономность плавания: несколько месяцев

Экипаж: 25 человек

СПРАВКА «КП»

«Лошарик» - глубоководная атомная станция, способная, по некоторым данным, опускаться на глубину до 6000 метров.

Известно, что на воду самая бесшумная подлодка была спущена в 2003 году. Эта субмарина лишь однажды случайно попала в объектив фотокамеры - во время фотосессии российского журнала «Top Gear» на берегу Белого моря в 2015 году. Также сообщалось, что «Лошарик» принимал участие в экспедиции «Арктика-2012», в течение 20 суток занимаясь сбором образцов пород на глубине до 3000 метров.

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