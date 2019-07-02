Жена экс-офицера атомной подлодки АС-12 «Лошарик»: Погибшие моряки - герои, они закрыли огонь собой, чтобы спасти других

О ЧП на российской подлодке АС-12 родственники погибших моряков узнали еще ранним утром 2 июля. Командование заранее сообщило близким о трагедии. Только после этого появились первые официальные сообщения для общественности. Напомним, что трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах. 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на подводной лодке. Они занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

СКАЗАНО. Жена экс-офицера атомной подлодки АС-12: подводники - это герои нашего времени 00:00 00:00

Экипаж подлодки вмещает в себя 25 офицеров. Ранее эксперт в интервью "КП" предполагал, что выжившей части экипажа ужалось спастись благодаря коллегам, которые приняли весь удар на себя. Сейчас "КП-Петербург" это подтвердила и жена бывшего офицера подлодки "Лошарик".

Что известно про глубоководный аппарат, на котором во время пожара погибли 14 моряков. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Мой муж и сын раньше служили на этой подлодке, - пояснила "КП-Петербург" супруга офицера на условиях анонимности. - В трагедии погиб один мой ученик. У него была жена и ребенок. Мы сейчас тесно общаемся с родственниками других моряков. Они действительно герои. Они не дали развиться пожару в другом месте. Своей жизнью спасали других ребят. Не открыли свой отсек, где начался пожар, сгорели в нем. Они, наоборот, его закрыли. Они там боролись за свою жизнь и не смогли справиться с огнем.

ТТХ атомной глубоководной станции АС-12 «Лошарик»

Длина: 60 метров

Подводное водоизмещение: около 2 000 тонн

Подводная скорость: 30 узлов (больше 55 километров в час)

Предельная глубина погружения: 3 000 метров

Автономность плавания: несколько месяцев

Экипаж: 25 человек

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