В Петербурге вновь продают визитку Путина

Визитные карточки нынешнего президента России пользуются большой популярностью. Но не современные - их заполучить не так-то просто, а старые, времен работы Владимира Путина в мэрии Ленинграда-Петербурга. Подобные раритеты регулярно всплывают в продаже на просторах интернета.

- Визитка Путина. Оригинал 100%. Русская сторона гладкая, глянцевая со следами теснения букв с обратной стороны, что говорит о печати на профессиональном оборудовании в типографии, а не на принтере. Английская сторона матовая с изображением Медного всадника, - говорится в объявлении, размещенном на сайте бесплатных объявлений.

За такой кусочек картона владелец зочет кругленькую сумму. Фото: www.avito.ru/sankt-peterburg

Цена раритета, которую указал продавец - полмиллиона рублей. Но нынешний владелец «готов рассмотреть любые предложения».

Надо сказать, что возраст визитки оценить непросто. Единственное что точно - она сделана после сентября 1991 года, когда Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Хотя и более ранние экземпляры продаются в сети.

В апреле эту визитку продавали за 650 тысяч. Сейчас - за 950. Фото: www.avito.ru/sankt-peterburg

В апреле «Комсомолка» уже писала про визитную карточку Владимира Путина, которую выставили на торги за 650 тысяч рублей. Продается она и сейчас, вот только цена за два месяца выросла на треть. Теперь владелец хочет уже почти миллион рублей.

Впрочем, если поискать, то можно найти вариант и много дешевле. Так, житель волгоградской области хочет за кусочек белого картона с именем Путина (сувенир достался ему от деда) всего 55 тысяч рублей. Видимо для нынешнего хозяина такая визитка особой ценности не представляет.