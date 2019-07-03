Опыт клиники Петербурга ляжет в основу федерального закона о донорах костного мозга

Нерадужные цифры. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что естественная убыль населения за четыре месяца этого года составила 149 тысяч человек.

- Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность, - заявила Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа, который на днях прошел в Петербурге. - Мы катастрофически теряем население страны.

Откуда такие цифры? Неужели что-то произошло? Катастрофы или эпидемии не зафиксированы. Оказывается, дело совсем в другом. Голикова отметила, что многие регионы часто снижали статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин, таких как ДТП. Но так больше продолжатся не могло. После критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более приближенные к реальности.

- Вот смотрите, например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца этого года – уже на 20%. А Ивановская область демонстрировала нам увеличение количества смертей только от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9% за эти четыре месяца, - привела данные вице-премьер.

Как стать лидером в области ядерной медицины

Нужно не только вести статистику, но и заниматься здоровьем населения. Глобальная цель, поставленная президентом России в рамках национального проекта «Здоровье» - увеличить среднюю продолжительность жизни россиян. Понятно, что просто так сказать «живи» и ждать результата не получится. Один из путей – развитие новых методов диагностирования и лечения, такие, как ядерная медицина. Симпозиум с одноименным названием открылся 2 июля в Санкт-Петербурге. Он прошел в рамках 7-й Европейской конференции по рассеянию нейтронов.

- Подготовка молодых специалистов и создание нового современного оборудования позволят России стать одним из лидеров в области ядерной медицины, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова перед делегатами симпозиума.

Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. ФОТО: Правительство Санкт-Петербурга

Что касается Петербурга, то здесь всегда была одна из лучших научных школ. Да и онкологией в Северной столице занимаются очень серьезно. Поэтому город кровно заинтересован в развитии проекта ядерной медицины, ведь это поможет получить не только высококлассных специалистов, но и уникальные возможности для поправки здоровья петербуржцев.

- Это создание и дополнение инфраструктурной научной базы, которая даст практическое применения для лечения наших горожан и других жителей России, - заявил на симпозиуме врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме денег, которые пойдут на обучение научных кадров, правительство выделяет огромные средства и на постройку новейшего оборудования.

- Открытия в сфере ядерной медицины позволили внедрить в практику такие методы, как позитронно-эмиссионная томография и протонная терапия. На сегодняшний день в стране действует 29 установок ПЭТ/КТ, на которых в 2018 году проведено 39,5 тыс. исследований. Планируется и дальнейшее расширение такого рода оказания помощи и, естественно, увеличение числа таких установок, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Данный метод диагностики нужно расширять для постановки диагноза таких страшных болезней сегодняшнего дня, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опыт петербургской клиники о регистрации доноров костного мозга ляжет в основу федерального закона

В Петербурге одни из самых лучших врачей, однако без специальных учреждений с самым современным оборудованием даже они бессильны в борьбе за здоровье жителей города. Проблема постепенно решается. Врио губернатора Александр Беглов обсудил с Татьяной Голиковой несколько проектов. Одни из них - строительство детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения при Детской городской больнице № 1.

- Он встроен в систему городской неонатальной службы, - сказал Беглов. - В нем смогут получить медицинскую помощь не менее 15 000 человек в год. Сметная стоимость проекта – 6,5 млрд рублей.

И в этом вопросе Петербург рассчитывает на федеральный бюджет. Отметим, при поддержке федерального правительства в этом году Северной столице уже удалось дополнительно привлечь 1,5 млрд рублей на открытие 11 офисов врачей общей практики. За счет этих средств город сможет решить одну из главных проблем – медицинские учреждения наконец появятся в новых застроенных районах.

Петербург активно внедряет новые технологии в медицине, которые позволят улучшить качество медицинского обслуживания. И наш опыт теперь готова перенять вся страна.

В НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой выстроена система помощи детям и подросткам, страдающим гематологическими, онкологическими и наследственными заболеваниями. Именно здесь появилась первая локальная база доноров костного мозга. Сейчас Правительство РФ разрабатывает законопроект о создании Федерального регистра доноров костного мозга и будет учитывать опыт петербуржцев в этом вопросе. В чем преимущества? Новая законодательная инициатива позволит усовершенствовать систему поиска доноров. А подчас в этом вопросе скорость играет большую роль в сохранении чьей-то жизни.