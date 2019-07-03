2019-07-03T12:20:01+03:00
Новости компаний

МегаФон - оператор с наибольшим числом базовых станций в России

Такие данные озвучил Роскомнадзор
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МегаФон - оператор с наибольшим числом базовых станций в России.МегаФон - оператор с наибольшим числом базовых станций в России.
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Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России. Всего у оператора более 238,52 тысяч базовых станций, при этом общее число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысяч, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах.

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четверки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G - 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже - 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

- Сегодня МегаФон - бесспорный инфраструктурный и технологический лидер отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных, - отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона. - Данные Роскомнадзора подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке, по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру.

ТОП-5 базовых станций МегаФона в необычных местах России:

- Базовые станции на Полюсе холода - в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум - 68 градусов ниже нуля.

Базовые станции на Полюсе холода.

Базовые станции на Полюсе холода.

- Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области - первом российском гражданском космодроме. Расположена в 500 метрах от стартового стола космодрома - места запуска ракет.

Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области.

Базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области.

- Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка - базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечиваю равномерное покрытие все территории парка.

Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи.

Базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи.

- Базовая станция, работающая на энергии ветра. За Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций - она расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий Кольского полуострова связь жизненно-необходима водителям. Охват такой станции составляет около 30 км, для электроснабжения станции используется ветряной генератор.

Базовая станция, работающая на энергии ветра находится за Полярным кругом на Кольском полуострове.

Базовая станция, работающая на энергии ветра находится за Полярным кругом на Кольском полуострове.

- Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Вышку назвали в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. В Сабетте экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи тоже водятся. «Мобильный Ди Каприо» помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет с края земли.

Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана.

Базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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