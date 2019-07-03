«День дружбы и единения славян» отметили в Ленобласти

Традиционный ежегодный районный праздник «День дружбы и единения славян» прошел в поселке Шапки Тосненского района 29 июня.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Тосненского района и Ленинградской области. Более того, на праздник приехали ансамбль казачьей песни «Сакма» и фольклорный театр из Великого Новгорода «Кудесы». Огромная труппа из 50 человек представила постановку, в основу которой легла традиция празднования народного праздника Ивана Купалы. Актеры водили хороводы, чествовали супружеские пары, которые вместе уже много лет, и демонстрировали публике традиционные обряды.

Тем временем на берегу Нестеровского озера развернулись торговые ряды мастеров народных промыслов. Также были организованы мастер-классы. Гости праздника могли поучиться ткать, как раньше, плести кукол из соломы и узнать, тяжело ли носить воду на коромысле.

Дом дружбы на празднике представил новый творческий проект «Песня без границ». В репертуаре коллектива композиции на русском, белорусском, украинском, сербском, молдавском, гагаузском, болгарском и грузинском языках, а также музыкальные композиции по мотивам народных песен и наигрышей балканских народов.

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«День дружбы и единения славян» учрежден еще в 90-х годах прошлого века. Тосненский район стал отмечать его три года назад, причем первым во всей Ленинградской области. Ежегодно праздник собирает все больше и больше гостей.

Организаторами праздника «День дружбы и единения славян» выступили администрация Тосненского района и Дом дружбы Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

- Цель праздника - познакомить гостей с традициями и показать, что все мы разные, но дружно живем вместе, - отметили в пресс-службе Дома дружбы Ленобласти.

Там добавили, что в этот день в регионе прошло сразу три национальных праздника. В Гатчинском районе пировали ингерманландцы, а во Всеволожском отмечали Сабантуй.