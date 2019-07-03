В 2020 году зону платной парковки в центре Петербурга увеличат в шесть раз

Зону платной парковки в центре Петербурге расширят на 13 167 машино-мест уже в 2020 году. Об этом на совещании в Смольном сообщил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

– Речь идет о Центральном районе города, – пояснили «Комсомолке» в Городском центре управления парковками.

При этом, как сообщили «Комсомолке» в Смольном, финансы на 13 000 парковочных мест пока не выделяли.

Сейчас в городе работают платные стоянки на 2 800 автомобилей, все находятся в Центральном районе и располагаются на 27 улицах. За час стоянки с хозяина легковушки берут по 60 рублей. За месячный абонемент придется выложить 12 000 рублей, за годовой – 108 000 рублей. Для жителей домов, попадающих в зону платной парковки, действуют льготы: с них берут всего 1 800 рублей в год. Кроме того, стоянки становятся бесплатными с восьми часов вечера и до восьми утра. А вот тем, кто рядом с платными парковками работает, лучше приезжать в офис на метро.

Пора речь идет о трех центральных районах города.Фото: Олег ЗОЛОТО

За «бесплатную» стоянку на платной парковке полагается штраф – 3 000 рублей. Простоять без ущерба для кошелька и совести здесь можно до 15 минут, а опоздать с тем, чтобы уехать, – максимум на 10 минут. Официально «штраф направляется владельцу транспортного средства по почте».

А вот здесь есть проблема: чиновники как хозяева парковок не могут получить информацию о владельце машины по ее номеру. Это персональные данные. Доступ к базам автовладельцев есть у ГИБДД, но поделиться ими с властями правоохранители не могут по закону. Раскрыть личность нарушителя, конечно, можно через суд, но в условиях мегаполиса судиться по каждому случаю – что-то из разряда фантастики.

Как следствие – миллионы, потраченные на платные парковки, и уйма нарушителей, которых не могут оштрафовать. С запуска первых платных стоянок в 2015 году и до начала 2019-го сумма несобранных штрафов достигла 1,8 миллиарда рублей.

Решить проблему помогла бы поправка в Кодекс об административных нарушениях, а это уже вопрос федерального уровня. Депутаты Петербурга давно направили в столицу законопроект, пока он проходит чтения. Второе из трех намечено на лето. Затем, чтобы вступить в силу, документ должны одобрить Совфед и президент. В ожидании этого в Мариинском дворце констатируют, что «пока для автомобилистов никакой ответственности нет».

Специалисты предупреждают: на границах платные парковки обрастают запаркованными кольцами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как думают взимать штрафы с нерадивых автомобилистов во владениях, которые вырастут почти в шесть раз, Сергей Харлашкин не уточнил. Но в Смольном поясняют, что «ждут законодательных подвижек», которые, по всей видимости, должны развязать чиновникам руки как раз в 2020 году.

В адресном перечне платных парковок, который утвердили еще пять лет назад и который курировал бывший вице-губернатор Игорь Албин – борец с бакланами стадиона на Крестовском, ныне путешествующий по Иерусалиму, – значатся три района Петербурга. В Центральном всего должны появиться две парковочных зоны из 209 стоянок, в Адмиралтейском – четыре, в сумме 153 стоянки, в Петроградском записаны две зоны из 141 стоянки. Все они, по плану, вместят 52 000 машин. И все должны заработать до 2022 года. К слову, во время запуска проекта обещали платные стоянки на 60 000 легковушек уже к концу 2019 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Дмитрий МОЖЕГОВ, руководитель представительства Федерации автовладельцев России в Санкт-Петербурге:

– Российские платные парковки – это просто средство по зарабатыванию денег, причем не государством, а отдельными чиновниками, которые их курируют. Положительного опыта платных стоянок у нас в стране, увы, нет, потому что нет исследований, нет стратегии. Никто не говорит нам, что такое-то количество парковок на такой-то процент снизило количество автомобилей в центре города.

Если мы пойдем по московскому сценарию, что, видимо, и происходит, то в центре появится больше шлагбаумов, что усложнит водителям жизнь. Так, для москвичей, работающих в зонах платных стоянок, машина стала очень дорогих удовольствием. Даже если наладить систему, неизбежна проблема запаркованных пограничных зон. На Моховой уже в «приграничии» настоящий коллапс. Москва решает вопрос расширением платных парковок, у них уже даже внутриквартальные появились. Вот только это вообще противоречит изначальной идее разгрузить центр.

А КАК У НИХ?

В Москве штрафы, которые пополняют казну города, взимают без проблем: у властей заключен договор с ГУ МВД о предоставлении данных нарушителей. Вот только этот договор противоречит федеральному закону «О персональных данных». Это привело к серии скандалов, депутатских запросов и процессов с участием ГИБДД России и Верховного суда.

В Новосибирске, третьем мегаполисе России, работает несколько платных парковок в центре, общая вместимость – около 400 машин. Сеть платных стоянок в городе только запускается. Желание «определить порядок взаимодействия с ГИБДД в целях получения информации о водителях, не оплативших парковку» у местных депутатов возникло еще зимой, но до сих пор проблемы с невозможностью штрафовать у властей не возникло. Просто новосибирские стоянки стоят полупустые.