2019-07-04T10:24:27+03:00
Общество

Экстремал прокатился на вэйкборде по затонувшим улицам Петербурга

Петербуржец в гидрокостюме ночью рассекал городские лужи, зацепившись за машину [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Парень прокатился по затонувшему Петербургу на вейкбордеПарень прокатился по затонувшему Петербургу на вейкбордеФото: скрин с видео
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Внезапные ливни, пролившиеся на Петербург, сильно затопили город. В первые дни июля дороги Северной столицы после каждого дождя превращаются в реки, которые выходят из берегов, а во дворах образуются пруды и озера. Машины превращаются в подводные лодки, а горожане порой просто не могут выйти из дома, потому что за входной дверью простирается море.

Парашютную улицу в Петербурге затопило дождем.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Однако не все жители города негативно смотрят на ситуацию с потопами. Петербургские экстремалы не спят, а одевают гидрокостюмы, берут доску и устраивают веселые заезды по лужам.

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Парень прокатился на вейкборде по затонувшему Петербургу
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После очередного ливня во вторник, 2 июля, в сети появилось видео: молодой человек ночью в гидрокостюме встает на вэйкборд, берет в руки трос, который прицеплен к машине, и дает команду: «Газуй!». Автомобиль трогается, набирает скорость и начинает рассекать под собой волны. Все это происходит на одной из петербургских магистралей, прямо на дороге, которая превратилась в реку после дождя.

Петербург затонул после ливня Фото: СОЦСЕТИ

Петербург затонул после ливняФото: СОЦСЕТИ

Этот молодой человек на доске, 32-летний петербуржец Михаил Миленин. Он профессионально занимается вейкбордом и даже учит этому виду спорта. По всей видимости, Михаил во всем находит позитив, особенно в потопе. Так как, по его мнению, это отличный способ добраться до дома, если вдруг опоздал на метро. Просто берешь доску и вперед по волнам.

Однако сами петербуржцы не очень высоко оценили поступок экстремала, заметив, что потопы в Северной столице часто и подобным трюкачеством уже никого не удивишь.

СПРАВКА

Вейкборд – это разновидность экстремального водного спорта, когда спортсмен на доске едет либо за катером, либо с помощью механизированной канатно-буксировочной установки. Развивая скорость, он дрифтует по волнам и выполняет различные трюки на трамплинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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