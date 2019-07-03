«Тропический» ливень затопил улицы Петербурга, даже машины ушли под воду
Летний дождь, как и зимний снег, всегда приходит неожиданно. Но и в том и в другом случае удар стихии приводит к пробкам на дорогах и неудобствам для горожан. Если в декабре Петербург скрывался под сугробами, то в июле он тонет в потоках «тропического» ливня.
- Затопило перекресток улиц Димитрова и Бухарестской, - пишут жители Купчино в соцсетях.
Аналогичная, если не худшая ситуация сложилась в Приморском районе. Здесь на Парашютной улице утонули несколько легковушек, пытавшихся проехать по неглубокой, как казалось луже. Вскоре эта лужа превратилась в небольшое озеро.
Парашютную улицу в Петербурге затопило дождем.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
«Поплыл» и Западный скоростной диаметр. Автомобилисты сообщают, что на трассе полно воды и машины погружаются в нее по колеса. Затоплена Свердловская набережная и многие другие магистрали города. Пробки на дорогах по состоянию на 18:30 3 июля оцениваются в восемь баллов.
Не меньше проблем и у пешеходов. Так, подземный переход на железнодорожной станции «Проспект Славы» проходился преодолевать вброд, а кое-где горожане поняли, что лучше сохранить обувь и, разувшись, пошли по Петербургу босиком.
О возможных ЧП перед ударом стихии предупреждал и городской «Водоканал».
- Просим с пониманием отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в ливневую канализацию – это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя, в связи с этим возможны кратковременные локальные подтопления, - сообщает пресс-служба компании, добавив, что в городе работает 68 аварийных бригад.
В Петербурге из-за ливня в одном из бизнес-центров из унитаза забил фонтан.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Но не везде это помогает. На Петроградской набережной из ливневой канализации во время дождя забил фонтан. А в бизнес-центре на Малоохтинском проспекте и вовсе произошел курьез. Здесь дождь забил из...унитаза.
По прогнозам синоптиков, дождь закончится в городе к десяти часам вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU