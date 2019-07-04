2019-07-04T12:19:44+03:00
Общество

Вечная память героям: В Никольском соборе Петербурга прошла панихида по погибшим на подлодке морякам

В храме Кронштадта скорбящие собрались почить память усопших [фото и видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прошла панихида по погибшим на подлодке морякамВ Петербурге прошла панихида по погибшим на подлодке морякамФото: Артем КИЛЬКИН
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Ранним утром в четверг, 4 июля, в Никольском соборе Кронштадта началась панихида по погибшим на подлодке АС-31 морякам Северного флота России. Трагедия, произошедшая 1 июля в Баренцевом море, напрямую затронула Петербург, ведь все выжившие и погибшие подводники служили в части, которая базируется в Петергофе.

Почтили память моряков в Никольском соборе в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН

Почтили память моряков в Никольском соборе в КронштадтеФото: Артем КИЛЬКИН

На поминальной службе по усопшим в стенах храма собрались 180 военных священников со всей России, а также 200 моряков. Такое большое число священнослужителей объясняется просто: все они прибыли в Северную столицу для празднования 10-летия восстановления института военного духовенства Русской православной церкви.

Панихиду по погибшим на подлодке АС-31 отслужили больше 100 священников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Панихиду по погибшим на подлодке АС-31 отслужили больше 100 священников.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако трагедия на Северном флоте не могла остаться без их внимания, поэтому все участники съезда собрались на панихиде.

Память погибших почтили 200 моряков Фото: Артем КИЛЬКИН

Память погибших почтили 200 моряковФото: Артем КИЛЬКИН

А также 180 военных священников со всей России Фото: Артем КИЛЬКИН

А также 180 военных священников со всей РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

Печально горели свечи, люди грустно опустили головы, читая молитвы за души погибших одних из лучших офицеров страны. Их называли элитой страны. Среди тех, не вернулся из плавания: семь капитанов 1 ранга, из которых двое Герои России. Это огромная потеря не только для ВМФ, но и для всего государства.

Траурная панихида по 14 морякам Фото: Артем КИЛЬКИН

Траурная панихида по 14 морякамФото: Артем КИЛЬКИН

Трагедия на Северном флоте затронула весь мир Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедия на Северном флоте затронула весь мирФото: Артем КИЛЬКИН

Помимо священников и военных в Никольском храме собрались неравнодушные к всеобщему горю.

В Никольском соборе Петербурга 4 июля прошла панихида по погибшим на подлодке морякам.Артем КИЛЬКИН

Накануне, 3 июля, в мурманском храме Спас-на-Водах прошла лития в память о 14 погибших подводниках.

Погибшие подводники находились на службе части, которая базируется в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН

Погибшие подводники находились на службе части, которая базируется в ПетергофеФото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что пожар на глубоководном аппарате АС-31 произошел вечером в понедельник, 1 июля. Нескольким военнослужащим, находившимся на борту судна, удалось спастись. Но 14 моряков трагически погибли. Жертвами на глубоководном аппарате стали семь капитанов первого ранга, двое из которых ранее были удостоены звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

В храм пришли сотни человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В храм пришли сотни человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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