МегаФон переименовывает название сети на смартфонах на MegaFon#1, лидируя по скорости и по самому широкому покрытию интернета

Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которым самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

По данным компании Ookla, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

- Мы рады представить самому широкому кругу наших клиентов связь лучшего качества и доступ в интернет на самых высоких скоростях и счастливы, что наши усилия по достоинству были оценены третий год подряд независимой международной компанией Ookla, - говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре. - Добиться такого успеха и признания – не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг, которые мы представляем сейчас и будем представлять в будущем.

Ookla уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России. При этом для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит площадь покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим гаджетом. По данному показателю МегаФон также подтверждает свое многолетнее лидерство. Число базовых станций компании превышает 238 тыс., свидетельствуют данные Роскомнадзора, и это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны.

- Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов, - отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. - Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны.